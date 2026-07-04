Büyükelçilerden NATO Ankara Zirvesi mesajı: Türkiye’nin katkısı çok önemli
NATO üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi öncesinde Türkiye'nin İttifak içindeki kritik rolüne dikkat çekti. Büyükelçiler, birlik ve dayanışma vurgusu yaparken, Türkiye'nin liderliği, güçlü savunma sanayisi ve NATO'ya katkısının hayati önem taşıdığını ifade etti.
NATO'nun 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirvesi öncesinde İttifak ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilerinden açıklamalar geldi. Büyükelçiler, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik rolü, güçlü savunma kapasitesi ve liderliğine vurgu yaparken, zirvenin birlik, dayanışma ve ortak güvenlik açısından kritik önem taşıdığı mesajını verdi. İşte NATO büyükelçilerinin Ankara Zirvesi öncesi öne çıkan değerlendirmeleri...
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ve Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo, Ankara Zirvesi'nin ortak güvenlik açısından kritik bir zamanda düzenlendiğini belirterek, "Türkiye'nin liderliği için minnettarız, bunu destekliyoruz ve karşı karşıya olduğumuz tüm tehditleri ele alacak başarılı bir zirve için birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.
İtalya'ya ait bir SAMP/T Hava Savunma Sistemi'nin İttifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla konuşlandırılmasına değinen Manzo, dost ve müttefik Türkiye'nin güvenliğine aktif olarak katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu vurguladı.
"TÜRKİYE'NİN İTTİFAKA KATKISI KESİNLİKLE ÇOK ÖNEMLİ"
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, 2025'te NATO Ankara Zirvesi'nin Lahey'de düzenlendiğini hatırlatarak, bu yıl da zirvenin Ankara'da düzenleneceğini söyledi.
Wijnands, Lahey'deki zirvenin, müttefiklerin finansal yükümlülüklerini artırmaya ve müşterek savunma için daha fazla bütçe ayırmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl, bu bütçeyi nasıl ve hangi alanda kullanacağımız üzerine olacak." dedi.
Güvenliğin hiçbir zaman kendiliğinden sağlanmadığına dikkati çeken Wijnands, "Türkiye, bunu bulunduğu değişken bölgede çok iyi biliyor. NATO'daki en büyük 2'nci silahlı kuvvetlere ve büyük bir savunma sanayisine sahip Türkiye'nin İttifaka katkısı kesinlikle çok önemli." diye konuştu.
Wijnands, en güçlü varlıklarının birlik olduğuna işaret ederek, bundan dolayı Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmaya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e desteğe ve terörle ortak mücadeleye yönelik sarsılmaz bir kararlılık sergilemeleri gerektiğini dile getirdi.
Wijnands, sözlerini "Birlik olarak kalabildiğimizde, dünyadaki en güçlü ittifakız." ifadesiyle tamamladı.