Büyükelçilerden NATO Ankara Zirvesi mesajı: Türkiye’nin katkısı çok önemli

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo, Ankara Zirvesi'nin ortak güvenlik açısından kritik bir zamanda düzenlendiğini belirterek, "Türkiye'nin liderliği için minnettarız, bunu destekliyoruz ve karşı karşıya olduğumuz tüm tehditleri ele alacak başarılı bir zirve için birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Wijnands, Lahey'deki zirvenin, müttefiklerin finansal yükümlülüklerini artırmaya ve müşterek savunma için daha fazla bütçe ayırmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl, bu bütçeyi nasıl ve hangi alanda kullanacağımız üzerine olacak. " dedi.

İtalya'ya ait bir SAMP/T Hava Savunma Sistemi'nin İttifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla konuşlandırılmasına değinen Manzo, dost ve müttefik Türkiye'nin güvenliğine aktif olarak katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

Güvenliğin hiçbir zaman kendiliğinden sağlanmadığına dikkati çeken Wijnands, "Türkiye, bunu bulunduğu değişken bölgede çok iyi biliyor. NATO'daki en büyük 2'nci silahlı kuvvetlere ve büyük bir savunma sanayisine sahip Türkiye'nin İttifaka katkısı kesinlikle çok önemli." diye konuştu.

Wijnands, en güçlü varlıklarının birlik olduğuna işaret ederek, bundan dolayı Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmaya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e desteğe ve terörle ortak mücadeleye yönelik sarsılmaz bir kararlılık sergilemeleri gerektiğini dile getirdi.

Wijnands, sözlerini "Birlik olarak kalabildiğimizde, dünyadaki en güçlü ittifakız." ifadesiyle tamamladı.