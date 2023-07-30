30 Temmuz 2023, Pazar
2 YIL geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?
Yeni evleneceklere müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkında detaylar merak konusu oldu. Evlilik sürecinde devlet destekli krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 150 bin TL faizsiz evlilik başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte, evlilik kredisi son durum 2023!
Giriş Tarihi: 30.07.2023 12:56
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15