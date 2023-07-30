2 YIL geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

"Evlilik kredisi nereden, nasıl çekilir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Devlet tarafından yeni evleneceklere sağlanacak olan evlilik kredisi desteği, pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Evlilik hazırlıkları yapan çiftler için büyük bir fırsat olan bu kredi, gençlerin ev kurma süreçlerine katkı sağlayacak. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte, detaylar...