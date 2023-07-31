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150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2 YIL geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır?

Yeni evleneceklere müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkında detaylar merak konusu oldu. Evlilik sürecinde devlet destekli krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 150 bin TL faizsiz evlilik başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte, evlilik kredisi son durum 2023!

Giriş Tarihi: 31.07.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 15:44
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150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2 YIL geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır?

"Evlilik kredisi nereden, nasıl çekilir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Devlet tarafından yeni evleneceklere sağlanacak olan evlilik kredisi desteği, pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Evlilik hazırlıkları yapan çiftler için büyük bir fırsat olan bu kredi, gençlerin ev kurma süreçlerine katkı sağlayacak. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte, detaylar...

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150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2 YIL geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır?

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU!

2023 Seçim beyannamesini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2 YIL geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2 YIL geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır?

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

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150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2 YIL geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.