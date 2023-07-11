11 Temmuz 2023, Salı
157 yıl boyunca bu besini tüketti! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı...
Bu besini tüketerek 157 yıl yaşadı. 18. yüzyılda doğup, 20. yüzyılda ölen Zaro Ağa'nın sağlıklı yaşam sırrı bulundu. Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa, 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı gördü. Yaşı ilerledikçe sağlığından da bir şey kaybetmeyen Zaro Ağa, kendisine sorulan soruya tek bir cevap verdi. İşte 157 yıl boyunca tükettiği besin...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 12:03
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