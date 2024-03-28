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Haberler Galeri Yılda 548 bin TL kazanç! Yattığınız yerden İki parça halinde hesaplara yatacak

Yılda 548 bin TL kazanç! Yattığınız yerden İki parça halinde hesaplara yatacak

Bankaların mevduat getirisi yeniden yükseldi. TCMB faiz artırımı kararı sonrası tüm özel ve kamu bankaları mevduat faiz oranlarını yeniden güncelledi. Yeni düzenleme ile birlikte getiri oranları yüzde 57 seviyelerine kadar yükseldi. İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi…

Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:46
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Yılda 548 bin TL kazanç! Yattığınız yerden İki parça halinde hesaplara yatacak

Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen son faiz artışı ile birlikte tüm bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Son artışla birlikte bankalar 32 günlük yüzde 57'ye varan oranlarla müşterilerine getiri sağlıyor. Öte yandan döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçiş için bankalar çok daha yüksek faiz oranı sunmaya başladı. Dövizini bozdurup mevduat hesaplarına yatıranlara özel bankalar daha yüksek tekliflerde bulunuyor. Peki 1 Milyon TL'ni getirisi ne kadar? İşte banka banka 1 milyon TL'nin getirisi…

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Yılda 548 bin TL kazanç! Yattığınız yerden İki parça halinde hesaplara yatacak

FAİZLER YÜZDE 75'İ DE AŞAR MI?

Döviz dönüşümlü KKM'den TL mevduata geçeceklere uygulanan faiz daha da artabileceği belirtiliyor. Merkez bankasının baskısı bankalarda regülasyonlar artıyor. Uzmanlar önümüzdeki dönemde politika faizi artmasa bile TL mevduatların artacağını ifade ediyor

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Yılda 548 bin TL kazanç! Yattığınız yerden İki parça halinde hesaplara yatacak

6 AYLIK GETİRİSİ 274 BİN TL'Yİ GEÇTİ!

Bankaların ayılık mevduat faiz oranları yüzde 57 seviyelerini aştı. 1 milyon TL, 6 aylık mevduat hesabında 274 bin TL'nin üzerinde getiri sağlıyor. Faiz oranlarını değişmemesi halinde bu gelir 548.356 TL'ye kadar yükseliyor.

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Yılda 548 bin TL kazanç! Yattığınız yerden İki parça halinde hesaplara yatacak

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ GETİRİSİ (1 MİLYON TL)

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Yılda 548 bin TL kazanç! Yattığınız yerden İki parça halinde hesaplara yatacak

Akbank

Faiz Oranı: 57

Net Getiri: 274.178TL

Vade Sonu Ödeme: 1.247.178