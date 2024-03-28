Yılda 548 bin TL kazanç! Yattığınız yerden İki parça halinde hesaplara yatacak

Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen son faiz artışı ile birlikte tüm bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Son artışla birlikte bankalar 32 günlük yüzde 57'ye varan oranlarla müşterilerine getiri sağlıyor. Öte yandan döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçiş için bankalar çok daha yüksek faiz oranı sunmaya başladı. Dövizini bozdurup mevduat hesaplarına yatıranlara özel bankalar daha yüksek tekliflerde bulunuyor. Peki 1 Milyon TL'ni getirisi ne kadar? İşte banka banka 1 milyon TL'nin getirisi…