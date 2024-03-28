HaberlerGaleriYılda 548 bin TL kazanç! Yattığınız yerden İki parça halinde hesaplara yatacak
Yılda 548 bin TL kazanç! Yattığınız yerden İki parça halinde hesaplara yatacak
Bankaların mevduat getirisi yeniden yükseldi. TCMB faiz artırımı kararı sonrası tüm özel ve kamu bankaları mevduat faiz oranlarını yeniden güncelledi. Yeni düzenleme ile birlikte getiri oranları yüzde 57 seviyelerine kadar yükseldi. İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi…
Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:46Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:46