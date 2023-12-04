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Haberler Galeri Yeni yılda 85 milyonun geliri artacak! Çalışan, emekli, memur, asgari ücretli...

Yeni yılda 85 milyonun geliri artacak! Çalışan, emekli, memur, asgari ücretli...

Yeni yılda, milyonlarca çalışan, emekli, memur, asgari ücretli, öğrencinin geçim kaynağı olan "ücret, maaş, aylığı" artacak. En düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkması, en düşük memur maaşının ise 33 bin liraya ulaşması bekleniyor. Asgari ücret görüşmeleri de gelecek hafta başında başlayacak. Öte yandan yeni yılda kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.12.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 06:25
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Yeni yılda 85 milyonun geliri artacak! Çalışan, emekli, memur, asgari ücretli...

Yeni yılda, milyonlarca çalışan, emekli, memur, asgari ücretli, öğrencinin geçim kaynağı olan "ücret, maaş, aylığı" artacak. Yeni yılda en düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkması, emekli ve memura enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor.

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Yeni yılda 85 milyonun geliri artacak! Çalışan, emekli, memur, asgari ücretli...

Beklenti yüzde 50'nin altında olmayacağı yönünde. Bugün 5. enflasyon verisi açıklanacak ancak yeni yıl zamları 3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek. Asgari ücret görüşmeleri de gelecek hafta başında başlayacak.

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Yeni yılda 85 milyonun geliri artacak! Çalışan, emekli, memur, asgari ücretli...

Hükümet enflasyonun üzerine refah payı ekleyecek. Memur ve memur emeklileri 15 Ocak 2023'de, SSK emeklileri de 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş, aylıklarını alacak.

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Yeni yılda 85 milyonun geliri artacak! Çalışan, emekli, memur, asgari ücretli...

Asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs, öğrenim kredisi almaya devam edecek. İşçi-memur ayırımı olmadan bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirine vergi istisnası uygulanacak.

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Yeni yılda 85 milyonun geliri artacak! Çalışan, emekli, memur, asgari ücretli...

Ücreti geciken, çalışmaktan kaçınma hakkının yanı sıra iş akdini feshedip kıdem tazminatı talep edebilir. Çalışanlara sağlanan sosyal yardımlar nedeniyle de asgari ücretten indirim yapılamaz.

Yeni emekli aylıkları, ücret, maaş, zam konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle: