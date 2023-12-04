Yeni yılda 85 milyonun geliri artacak! Çalışan, emekli, memur, asgari ücretli...

Yeni yılda, milyonlarca çalışan, emekli, memur, asgari ücretli, öğrencinin geçim kaynağı olan "ücret, maaş, aylığı" artacak. En düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkması, en düşük memur maaşının ise 33 bin liraya ulaşması bekleniyor. Asgari ücret görüşmeleri de gelecek hafta başında başlayacak. Öte yandan yeni yılda kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak.