Torba yasa son dakika! EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi kabul edilerek, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hal böyle olunca,"3. torba yasa gelecek mi, hangi maddeler yer alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?