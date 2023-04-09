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Haberler Galeri Torba yasa son dakika! EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

Torba yasa son dakika! EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi kabul edilerek, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hal böyle olunca,"3. torba yasa gelecek mi, hangi maddeler yer alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023 20:41
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Torba yasa son dakika! EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?" sorularının cevvapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diğer yandan 3. torba yasa gelip gelmeyeceğine yönelik detaylar da merak ediliyor. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

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Torba yasa son dakika! EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

EYT STAJ ÇIRAKLIK MAĞDURİYETİNDE SON PERDE

EYT staj çıraklık mağduriyetinde artık kritik eşik. Gözler torba yasaya çevrildi.

Emeklilik sistemine dahil olmak isteyen EYT staj ve çıraklık sigortası çağrıları AK Parti'yi de harekete geçirdi.

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Torba yasa son dakika! EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

Bir televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek umutları yeşertti.

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Torba yasa son dakika! EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

Akbaşoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar;

"Staj mağduru arkadaşlar da dernek olarak geldiler. Biz de staj süresinin başlangıç olmasını talep ediyoruz dediler. Biz mağduruz dediler kendilerince.

Tabii olduğunuz bir hukuki düzenlemeyle ilgili farklı şart getirilmesi mağduriyet oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu buna bakmak gerekir.

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Torba yasa son dakika! EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

Dolayısıyla burada biz Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kendi tabii oldukları sigortalılık süresini ve prim gün sayısını dolduran herkesin, 8 Eylül 1999'dan önceye borçlanma yoluyla askerlik veya doğum borçlanması gibi taşıyabilen herkesin yaşına bakılmaksızın emekli olabileceği düzenlemesini yaparak hayata geçirdik.