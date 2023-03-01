Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...

Tarım Kredi Kooperatifleri Market'te Mart ayı indirimleri başladı! Her ay yeni kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar, hangi üründe ne kadar indirim olduğunu merak ediyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte alışverişini Tarım Kredi Market'ten yapanlar yeni kataloğun yayınlanmasıyla birlikte market koşuyor. Bu hafta ayçiçek yağı, toz şeker, pirinç ve çaylarda büyük kampanya var İşte, Tarım Kredi market 1-14 Mart indirimli ürünler fiyat listesi...