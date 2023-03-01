01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...

Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri Mart ayı indirim kataloğunu yayınladı! Yeni kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar, hangi üründe ne kadar indirim olduğunu sorguluyor.Tarım Kredi Kooperatik Market'in 'çok al az öde' kampanyası alışveriş tutkunlarının ilgisini çekti. Peki, Tarım Kredi Market Mart ayı kataloğunda hangi ürünler indirimde? İşte 1-14 Mart indirimli fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 17:04
  • 1
  • 29
Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...

Tarım Kredi Kooperatifleri Market'te Mart ayı indirimleri başladı! Her ay yeni kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar, hangi üründe ne kadar indirim olduğunu merak ediyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte alışverişini Tarım Kredi Market'ten yapanlar yeni kataloğun yayınlanmasıyla birlikte market koşuyor. Bu hafta ayçiçek yağı, toz şeker, pirinç ve çaylarda büyük kampanya var İşte, Tarım Kredi market 1-14 Mart indirimli ürünler fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 29
Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇİFTÇİLERE DESTEK

Tarim Kredi Kooperatifleri'nin, deprem bölgesindeki çiftçilerin ürünlerini satın alacak. Ürünler Tarım Kredi Kooperatif marketlerde satılacak. İşte kurum tarafından yapılan açıklama;

  • 3
  • 29
Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...

"Tarım Kredi Grubu olarak; çiftçilerimizin üretim sürecindeki tüm ihtiyaçlarını karşılayarak elde ettikleri ürünlerini değerinden satın alarak desteklemeye devam ediyoruz.

Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan çiftçilerimizin Hatay-Arsuz'da yetiştirdikleri limonları, toplanmasına da destek olarak her zamanki anlayışımızla değerinden satın aldık.

  • 4
  • 29
Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...

Türkiye'nin 81 ilindeki 1.500'ün üzerindeki KOOPERATİF MARKET'imizde sizlerle buluşturmak için araçlarımızı yükledik ve yola çıkardık.800 Bini aşan çiftçi ortağı ile Türkiye'nin En Büyük Çiftçi ailesi olarak, deprem bölgesindeki çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz."

1-14 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

  • 5
  • 29
Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...

1000 gram beyaz küp şeker 24 TL, pötibör bisküvi 29.90 TL