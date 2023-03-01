HaberlerGaleriTarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...
Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri Mart ayı indirim kataloğunu yayınladı! Yeni kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar, hangi üründe ne kadar indirim olduğunu sorguluyor.Tarım Kredi Kooperatik Market'in 'çok al az öde' kampanyası alışveriş tutkunlarının ilgisini çekti. Peki, Tarım Kredi Market Mart ayı kataloğunda hangi ürünler indirimde? İşte 1-14 Mart indirimli fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 17:04Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 17:04