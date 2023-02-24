Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! Kampanya 4 gün sonra bitiyor! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim hız kesmeden devam ediyor. Her ay yeni kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar, hangi üründe ne kadar indirim olduğunu sorguluyor. Şubat ayının ortalarında indirimleri devam ederken, alışverişini Tarım Kredi Market'ten yapan kişiler için 21 - 28 Şubat indirimli ürünler listesini sizler için derledik. Bu hafta ayçiçek yağı, toz şeker, pirinç ve çaylarda büyük kampaya başladı. İşte, Tarım Kredi market indirimli ürün listesi...