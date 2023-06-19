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Haberler Galeri SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...

SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...

Emeklilik düzenlemesi için yeni adımlar gelmeye devam ediyor. EYT sonrasında kapsam dışında kalanlar kısmi emeklilik formülü üzerinde duruyor. Özellikle kadınlar için prim gün sayısında esneklik sağlanması, doğum yapmış olan kadınlara prim günleri indirimi yapılması gibi düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Esnaflar için prim gün sayısının düşürülmesi de, esnaf kesimine destek amacıyla atılan adımlardan bir tanesi olarak önplana çıkıyor. Hal böyle olunca," 3600 prim günüyle emeklilik var mı, kimler yararlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte kısmi emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:30
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SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...

Kısmi emeklilik detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 günle kısmi emeklilik formülü EYT düzenlemesinde kapsam dışından kalanlar tarafından merak ediliyor. Bu düzenleme, esnafın sosyal güvenlik primlerini daha erken sürede tamamlamalarına olanak tanıyarak, emeklilik süreçlerini erkene çekiyor. "3600 günle emeklilik için aranan şartlar neler?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, konu hakkında detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...

Kısmi emeklilik, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, belirli bir çalışma süresini veya prim gün sayısını tamamlayan kişilere verilen bir haktır. Bu düzenleme, çalışanlara emeklilik öncesi daha erken dönemde kısmi olarak emekli olma imkanı sağlar. İşte kısmi emeklilikle ilgili bazı önemli detaylar:

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SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...

Yaş Şartı: Kadınlar için kısmi emeklilik yaş şartı 58 iken, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Ancak yaş aralığı, sigorta başlangıcının 2000 yılından önce veya sonra olmasına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, sigorta başlangıç tarihine göre yaş şartı esneklik gösterebilir.

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SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...

Çalışma Süresi veya Prim Gün Sayısı: Kısmi emeklilik için çalışma süresi veya prim gün sayısı şartlarına da uyulması gerekmektedir. Genellikle 15 yıl veya 3 bin 600 gün prim ödeme şartı bulunur. Bu şartı sağlayan çalışanlar kısmi emeklilik hakkından faydalanabilir.

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SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...

Emekli Maaşı Miktarı: Kısmi emeklilikte alınabilecek aylık maaş, en düşük emekli maaşı miktarı kadardır. Örneğin, mevcut en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL ise, kısmi emeklilikle bu tutarı alabilirsiniz. Maaş miktarı, çalışılan süre ve kazanılan primlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.