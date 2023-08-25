SSK Bağkur ve EYT'lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...

Milyonlarca emekli vatandaş, her ay düzenli olarak aldıkları emekli maaşlarının zamlı tutarlarını ve ödeme tarihlerini öğrenmek için merakla araştırmalara başladı. Emekli vatandaşlar için emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve bu ödemelerin detayları merak konusu oluyor. İşte, SSK, BAĞKUR, EYT emekli zamlı maaş takvimi!