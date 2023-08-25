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Haberler Galeri SSK Bağkur ve EYT'lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...

SSK Bağkur ve EYT'lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...

Milyonlarca emekli vatandaş, her ay düzenli olarak aldıkları emekli maaşlarının zamlı tutarlarını ve ödeme tarihlerini öğrenmek için merakla araştırmalara başladı. Emekli vatandaşlar için emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve bu ödemelerin detayları merak konusu oluyor. İşte, SSK, BAĞKUR, EYT emekli zamlı maaş takvimi!

Giriş Tarihi: 25.08.2023 06:33
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SSK Bağkur ve EYT’lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...

Milyonlarca emekli vatandaş, emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğini öğrenmek amacıyla yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Emekli maaşlarının ödeme tarihleri belli bir takvime göre düzenleniyor. 2023 yılının Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, emekli maaşı ödeme tarihleri netlik kazandı. İşte tahsis numarasına göre maaş tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağkur ve EYT’lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...

ÖDEMELER BAŞLADI

Emekli maaş ödemeleri bugün itibariyle başladı ve 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Örneğin maaş ödemesi Cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken Pazar gününe rastlayanlar ise Pazartesi günü ödemelerini alıyor.

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SSK Bağkur ve EYT’lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...

2023 AĞUSTOS ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor.

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SSK Bağkur ve EYT’lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor..

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SSK Bağkur ve EYT’lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,