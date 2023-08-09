09 Ağustos 2023, Çarşamba
SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! %5'lik ek artışla oranlar açığa çıktı! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!
Emeklilere yönelik yapılan %25'lik zam düzenlemesi, maaşlarda olumlu bir artışı beraberinde getirdi. Temmuz ayının başıyla birlikte yürürlüğe giren ek ödemeler, milyonlarca emekli için beklenen ilk maaşların artması anlamına geldi. %5'lik ek zammın da eklenmesiyle maaşlar yeniden şekillendi ve netleşti. Ayrıca enflasyon tahminleri 2024 Ocak zam oranlarını şekillendirdi. İşte zamlı maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 09.08.2023 19:24 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 20:29
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