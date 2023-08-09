SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! %5'lik ek artışla oranlar açığa çıktı! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

Buna göre tüm emekliler temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Böylece memur emeklilerine 7.4 puan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan refah payı verilmiş oldu. 2023'ün ocak ayında ise açıklanan enflasyona göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 15.40, memur emeklileri yüzde 16.40 oranlarındazam alacaklardı.

Ancak sene başında alınan kararla tüm emeklilere uygulanacak zam oranı yüzde 30 oldu. Buna göre de sene başında memur emeklisine yüzde 13.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.60 puanlık refah payı verildi. Açıklanan son rakamlara göre de tüm emeklilerin 2023 yılının tamamında zam toplamı yüzde 55 oldu.