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Haberler Galeri SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli taban maaş ödemelerinin 7.500 TL'ye çıkarılmasının ardından gözler maaş takvimine çevrildi. Diğer yandan bayram ikramiye ödeme miktarı da 2.000 TL'ye çıkarıldı. 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve EYT emeklileri, tahsis numarasına göre emekli maaşlarını fark tarihlerde alacak. Hal böyle olunca," Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, erkene alınır mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş ödeme takvimié

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023 17:27
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SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli taban maaşları ve bayram ikramiye tutarlarında yaşanan değişim sonrasında maaş takvimi merak ediliyor. 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve EYT emeklileri, tahsis numarasına göre emekli maaşlarını fark tarihlerde alacak. "Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte maaş takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi de 2000 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

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SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

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SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

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SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.