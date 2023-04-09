SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi de 2000 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.