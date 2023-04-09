09 Nisan 2023, Pazar
SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...
Emekli taban maaş ödemelerinin 7.500 TL'ye çıkarılmasının ardından gözler maaş takvimine çevrildi. Diğer yandan bayram ikramiye ödeme miktarı da 2.000 TL'ye çıkarıldı. 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve EYT emeklileri, tahsis numarasına göre emekli maaşlarını fark tarihlerde alacak. Hal böyle olunca," Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, erkene alınır mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş ödeme takvimié
Giriş Tarihi: 09.04.2023 17:27
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