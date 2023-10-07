Sıfır araç almak isteyenlere Ekim müjdesi! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi açıklandı! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...

Araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yakından takip ediliyor. Araba sahibi olmak isteyenler markalar tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Yılbaşı öncesi fiyatların düşüp düşmeyeceği ise merak ediliyor. İşte bazı markalardan dikkat çeken açıklamalar...