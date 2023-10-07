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Haberler Galeri Sıfır araç almak isteyenlere Ekim müjdesi! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi açıklandı! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...

Sıfır araç almak isteyenlere Ekim müjdesi! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi açıklandı! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...

Araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yakından takip ediliyor. Araba sahibi olmak isteyenler markalar tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Yılbaşı öncesi fiyatların düşüp düşmeyeceği ise merak ediliyor. İşte bazı markalardan dikkat çeken açıklamalar...

Giriş Tarihi: 07.10.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 11:50
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Sıfır araç almak isteyenlere Ekim müjdesi! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi açıklandı! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...

Türkiye otomobil pazarı Ekim ayı itibarıyla hareketlenmeye başladı. Otomobil markaları, 2023 yılında satış rekorları kırarken fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. Sıfır otomobil almayı düşünenler için indirim ve kampanya dönemi de başladı. İşte 2023 sıfır araç modelleri ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araç almak isteyenlere Ekim müjdesi! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi açıklandı! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...

CİTROEN C3

Citroen'in özgün tasarım anlayışı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken modeli Citroen C3, Türkiye otomobil pazarında geniş bir varyasyon yelpazesi ile sunuluyor. Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara ve zevklere uygun seçenekler sunuyor.

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Sıfır araç almak isteyenlere Ekim müjdesi! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi açıklandı! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...

Citroen C3 modeli 1.2 litre hacimli PureTech teknolojili 83 Hp güç üreten versiyonu ve manuel vites seçeneği ile 809 bin 900 TL fiyat etiketine sahip

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Sıfır araç almak isteyenlere Ekim müjdesi! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi açıklandı! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...

VOLKSWAGEN POLO

Otomobil severlerin gözde markalarından biri olan Volkswagen, şehir içi ve şehir dışı sürüşler için ideal bir seçenek sunan Polo modeliyle dikkat çekiyor. Kaliteli malzeme kullanımı, yüksek güvenlik standartları ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkan Volkswagen Polo, Türkiye pazarında 887 bin 500 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.

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Sıfır araç almak isteyenlere Ekim müjdesi! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi açıklandı! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...

RENAULT CLİO

Otomobil severlerin uzun süredir beklediği Renault Clio, Türkiye pazarında şimdiye kadar gördüğü en yenilikçi tasarımı ve özellikleriyle satışa sunuldu.