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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sicil affı son dakika açıklaması: 2020'de sicil affı çıkacak mı? Banka kredi sicil affı son durum nedir? Sicil affı son dakika açıklaması: 2020'de sicil affı çıkacak mı? Banka kredi sicil affı son durum nedir?
Son dakika haberi... Sicil affı çıkacak mı? Koronavirüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirlerin ardından sicil affı konusu gündeme gelmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, SGK prim borç yapılandırması ve sicil affı konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından sicil affı çıkıp çıkmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 2020'de sicil affı çıkacak mı? Banka kredi sicil affı son durum nedir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 16:21
Sicil affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası kredi borcu yüzünden kara listeye giren kişi ve firmalar için 'sicil affı' gündeme gelmişti. Kara listeye girenlerin bankalardan kredi çekmelerinin önünü kesen hukuki engellerin kaldırılması talep edilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, SGK prim borç yapılandırması ve sicil affı konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 2020'de sicil affı çıkacak mı? Banka kredi sicil affı son durum nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020'DE SİCİL AFFI GELECEK Mİ?
Basın mensuplarının 'sicil affı gelecek mi?' sorusuna yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konu ile ilgili şöyle dedi:
"Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil." SİCİL AFFI NEDİR?
2017 yılında yapılan son düzenleme sonrasında binlerce esnaf yeniden sicil affı yasası düzenlemesini talep etmektedir.
2020 yılında meclise tekrar sunulan ve düzenleme yapılarak esnaf ve kara listedeki vatandaşlara umut olacak sicil affı yasası ile ilgili çalışmalar bitti.
2020 yılında torba yasa ile beraber sicil affı yasasının da yeniden düzenlenerek geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu nedenle kredi alamayan kişiler listeden çıkarılacak ve sicili temizlenecek.