Sicil affı son dakika açıklaması: 2020'de sicil affı çıkacak mı? Banka kredi sicil affı son durum nedir?

2020'DE SİCİL AFFI GELECEK Mİ?

Basın mensuplarının 'sicil affı gelecek mi?' sorusuna yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konu ile ilgili şöyle dedi:

"Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil."