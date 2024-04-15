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Osmanlı Devleti'nde paralar bu şekilde basılıyordu! Kağıt ve demir: Mangır'dan Kaime'ye, Akçe'den Kuruşa...

Osmanlı İmparatorluğu, geniş bir yelpazede altın, gümüş, bakır ve diğer metallerden yapılan madeni paralar üretti. Bu paralar, imparatorluğun çeşitli bölgelerinde basılan farklı tasarımlara sahipti ve zaman içinde büyük bir değer kazandı. Günümüzde, tarih meraklıları ve koleksiyoncular için bu Osmanlı dönemine ait madeni paralar oldukça nadir bulunur ve büyük bir değere sahiptir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, kağıt paranın yaygınlaşması dikkat çekici bir trenddir.

Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:39
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Osmanlı Devleti’nde paralar bu şekilde basılıyordu! Kağıt ve demir: Mangır’dan Kaime’ye, Akçe’den Kuruşa...

Osmanlı İmparatorluğu, finansal sistemini zaman içinde önemli ölçüde evrimleştirerek, 19. yüzyıla kadar yaygın olarak kullanılan altın, gümüş ve bakır paraların yanı sıra kağıt para dönemini de başlatmıştır. İmparatorluk, 1326 yılında Orhan Bey adına basılan ve birimleri 1, 5 ve 10 akçe olarak sürülen ilk Osmanlı parasıyla para basımına başladı. Bu paralar, ekonomik ve ticari faaliyetlerin vazgeçilmez unsurlarıydı. XVII. yüzyılın sonlarına kadar gümüş akçe, Osmanlı ekonomisinin temel para birimi olarak kullanılmaya devam etti.

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Osmanlı Devleti’nde paralar bu şekilde basılıyordu! Kağıt ve demir: Mangır’dan Kaime’ye, Akçe’den Kuruşa...

Bakır Paraların Rolü ve Madeni Para Üretimi

Gündelik hayatta kullanım kolaylığı sağlayan bakır paralar, I. Murad döneminden itibaren devreye alındı. Büyük bakır paraların sekizi, küçük bakır paraların yirmi dört tanesi bir gümüş akçeye denk gelmekteydi.

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Osmanlı Devleti’nde paralar bu şekilde basılıyordu! Kağıt ve demir: Mangır’dan Kaime’ye, Akçe’den Kuruşa...

İlk paralar Bursa ve Edirne darphanelerinde basıldı ve Osmanlı darphaneleri genellikle özel kişilere üç yıllığına ihale edilen iltizam sistemiyle ya da kamu görevlileri tarafından yönetilirdi.

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Osmanlı Devleti’nde paralar bu şekilde basılıyordu! Kağıt ve demir: Mangır’dan Kaime’ye, Akçe’den Kuruşa...

Altın ve Gümüş Paraların Ekonomik Etkileri

Osmanlı İmparatorluğu, altın ve gümüşün ülkeye girişini teşvik eden ve bu kıymetli metalleri vergiden muaf tutan politikalar uygulayarak ekonomisini güçlendirmeye çalıştı.

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Osmanlı Devleti’nde paralar bu şekilde basılıyordu! Kağıt ve demir: Mangır’dan Kaime’ye, Akçe’den Kuruşa...

Ancak, savaşlar ve diğer zorunlu durumlar nedeniyle para arzında yaşanan daralmalar, hükümeti altın ve gümüş kap kacakları darphanelere göndererek bu değerli metalleri paraya çevirmeye zorladı.