Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

2024 öğretmen ataması için binlerce adayın sabırsızlıkla bekleyişi devam ediyor. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarıyla atanmayı umut eden öğretmen adayları, atama takviminin belirlenmesi için heyecanla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarıyla şekillenen atama takvimi, en yakın tarih olarak işaretlenmişti. Peki öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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