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Haberler Galeri Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

2024 öğretmen ataması için binlerce adayın sabırsızlıkla bekleyişi devam ediyor. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarıyla atanmayı umut eden öğretmen adayları, atama takviminin belirlenmesi için heyecanla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarıyla şekillenen atama takvimi, en yakın tarih olarak işaretlenmişti. Peki öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 09:09
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Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev almayı hedefleyen öğretmen adayları, merakla öğretmen atamasıyla ilgili yapılacak olan kararı bekliyor. Geçmiş yıllarda şubat ayında duyurulan atama takvimine dair ilanlar, öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. İşte öğretmen atamalarına ilişkin son gelişmeler...

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Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin nisan ayında belli olması bekleniyor.

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Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Konuya ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde yapılacak olan Kabine toplantısının ardından belli olması bekleniyor.

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Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.