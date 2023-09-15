HaberlerGaleriOcak zammında %39.61 oranlı kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
Ocak zammında %39.61 oranlı kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
"En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayında maaşlarında yapılacak artışı merakla bekliyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda belirlenen zam oranları, memurların ve emeklilerin maddi refahını doğrudan etkiliyor. Öte yandan TCMB, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. İşte, yeni memur maaş zammı hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 15.09.2023 12:06Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 12:19