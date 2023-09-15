Ocak zammında %39.61 oranlı kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...

KİM, NE KADAR ALACAK?

Enflasyon farkı için bir tahmin de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı anketine göre 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.61 çıkacak. Bu durumda da memurlar ve emekliler yüzde 31.71 fark alacak. Yüzde 15'lik zam oranı da böylece farkla birlikte yüzde 51.46'ya ulaşacak. En düşük memur maaşı buna göre 33 bin 346 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 14 bin 959 liraya çıkacak.