Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayı maaş zamları kesinleşti. Yılın ikinci yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,52 oranında artış yapılacak. Peki, yeni aylıklar banka hesaplarına nasıl yansıyacak? İşte adım adım detaylar.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş artışları kesinleşti. Böylece yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 17.76, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 13.52 oranında artış alacak.
Peki bu artışlar nasıl yansıyacak, nasıl hesaplanacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar…
Emekli maaş hesabı nasıl yapılacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını yüzde 17.76 oranında artıracak. Çıkan rakama yüzde 4 oranında da ek ödeme ekleyecek. Toplam rakam bankaya yatırılacak toplam aylık olacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise maaşlarını yüzde 13.52 oranında artıracak. Emekli memurlar buna yüzde 4 ek ödeme ilave ederken memurlar eş ve çocuk durumuna göre aile yardımlarını da aynı oranda artıracak.
20 bin lira maaş alanlar ne yapacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 20 bin lira taban maaş alanlar için ise hesap farklı yapılacak. Onlar kök maaşlarını yüzde 17.76 oranında artıracak. Çıkan rakamla yüzde 4 ek ödeme ekleyecek. Toplam rakam 23.552 TL'nin altında ise kendilerine hazine desteği de yatırılacak. Eğer bu rakamın üzerinde ise çıkan hesap aylık olarak yatırılacak.
23.552 TL taban maaş kesinleşti mi?
Yeni taban maaş ile ilgili yasa teklifi TBMM'ye geldi. Ancak henüz yasalaşmadı. Yüzde 17.76 oranında artırılan taban maaş buradaki görüşmeler sırasında değişebilir. Ancak en az 23.252 TL olacak.