Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar

Emekliler yeni maaşlarını nasıl öğrenecek? Emeklilerin artışlarının yansıtıldığı yeni aylıkların ipucu e-Devlet'ten geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet'e emeklilerin yeni ek ödemelerini girdi. e-Devlet'te SSK'lılar '4A Emekli Ödeme Bilgileri', Bağ-Kur'lular '4B Emekli Ödeme Bilgileri', memur emeklileri '4C Emekli Ödeme Bilgileri' bölümüne girerek temmuz ayı ek ödeme tutarlarını görebilecek. Burada 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 13.52, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin de yüzde 17.76 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni gelirlerini hesaplayabiliyor.

Yeni aylığınızı kendiniz nasıl hesaplayacaksınız? e-Devlet'teki ek ödeme rakamı üzerinden yeni maaşlar hesaplanabilecek. Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde çıkan yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görebiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da yeni ek ödemeyle kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. 26 ile çarpıldığında ortaya çıkan rakam emekli için önümüzdeki 6 ay boyunca bankaya yatırılacak yeni aylığını gösterecek.

EK ÖDEME SINIRI DEĞİŞTİ



Ek ödeme hesabı nasıl değişti? Emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme (vergi iadesi) alıyor. Bu bazı emeklilerde yüzde 5 oluyor. Burada yüzde 5 ve yüzde 4 ek ödeme sınırları da değişti. Buna göre 14 bin 774 lira 58 kuruşun altındaki kök aylıklarda ek ödeme yüzde 5 üstündekilerde ise yüzde 4 olarak uygulanacak.

YASA AYLIKLARA YETİŞİR Mİ?



Emekliler yeni maaşlarını ne zaman alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz arasında alacak. Memur emeklileri ise maaşlarını aldı ama zam yansıtılmadı. Onlara da ay içinde farklar yatırılacak. Memurlar ise 15 Temmuz'da yeni maaşlarını alacak.