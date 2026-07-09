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Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayı maaş zamları kesinleşti. Yılın ikinci yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,52 oranında artış yapılacak. Peki, yeni aylıklar banka hesaplarına nasıl yansıyacak? İşte adım adım detaylar.

Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 1

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş artışları kesinleşti. Böylece yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 17.76, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 13.52 oranında artış alacak.

Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 2

Peki bu artışlar nasıl yansıyacak, nasıl hesaplanacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar…

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Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 3

Emekli maaş hesabı nasıl yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını yüzde 17.76 oranında artıracak. Çıkan rakama yüzde 4 oranında da ek ödeme ekleyecek. Toplam rakam bankaya yatırılacak toplam aylık olacak.

YENİ EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANACAK?

Memurlar ve memur emeklileri ise maaşlarını yüzde 13.52 oranında artıracak. Emekli memurlar buna yüzde 4 ek ödeme ilave ederken memurlar eş ve çocuk durumuna göre aile yardımlarını da aynı oranda artıracak.

Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 4

20 bin lira maaş alanlar ne yapacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 20 bin lira taban maaş alanlar için ise hesap farklı yapılacak. Onlar kök maaşlarını yüzde 17.76 oranında artıracak. Çıkan rakamla yüzde 4 ek ödeme ekleyecek. Toplam rakam 23.552 TL'nin altında ise kendilerine hazine desteği de yatırılacak. Eğer bu rakamın üzerinde ise çıkan hesap aylık olarak yatırılacak.

Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 5

23.552 TL taban maaş kesinleşti mi?

Yeni taban maaş ile ilgili yasa teklifi TBMM'ye geldi. Ancak henüz yasalaşmadı. Yüzde 17.76 oranında artırılan taban maaş buradaki görüşmeler sırasında değişebilir. Ancak en az 23.252 TL olacak.

Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 6

Emekliler yeni maaşlarını nasıl öğrenecek?

Emeklilerin artışlarının yansıtıldığı yeni aylıkların ipucu e-Devlet'ten geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet'e emeklilerin yeni ek ödemelerini girdi. e-Devlet'te SSK'lılar '4A Emekli Ödeme Bilgileri', Bağ-Kur'lular '4B Emekli Ödeme Bilgileri', memur emeklileri '4C Emekli Ödeme Bilgileri' bölümüne girerek temmuz ayı ek ödeme tutarlarını görebilecek. Burada 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 13.52, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin de yüzde 17.76 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni gelirlerini hesaplayabiliyor.

Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 7

Yeni aylığınızı kendiniz nasıl hesaplayacaksınız?

e-Devlet'teki ek ödeme rakamı üzerinden yeni maaşlar hesaplanabilecek. Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde çıkan yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görebiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da yeni ek ödemeyle kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. 26 ile çarpıldığında ortaya çıkan rakam emekli için önümüzdeki 6 ay boyunca bankaya yatırılacak yeni aylığını gösterecek.

Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 8

EK ÖDEME SINIRI DEĞİŞTİ

Ek ödeme hesabı nasıl değişti?

Emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme (vergi iadesi) alıyor. Bu bazı emeklilerde yüzde 5 oluyor. Burada yüzde 5 ve yüzde 4 ek ödeme sınırları da değişti. Buna göre 14 bin 774 lira 58 kuruşun altındaki kök aylıklarda ek ödeme yüzde 5 üstündekilerde ise yüzde 4 olarak uygulanacak.

Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 9

YASA AYLIKLARA YETİŞİR Mİ?

Emekliler yeni maaşlarını ne zaman alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz arasında alacak. Memur emeklileri ise maaşlarını aldı ama zam yansıtılmadı. Onlara da ay içinde farklar yatırılacak. Memurlar ise 15 Temmuz'da yeni maaşlarını alacak.

Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 10

Taban maaş alanlar ne yapacak?

20 bin lira taban maaş alanlar için yeni rakam en az 23.552 TL olacak. Bu artış yasa ile yapılacak. Yasa 17 Temmuz'a yetişirse emekliler yeni taban maaşı alacak. Yetişmez ise emekliler yine 20 bin lira yatırılacak ve kalan kısım daha sonra ay içinde hesaplara geçecek.

Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 11

ÖRNEK HESAPLAMALAR

EK ÖDEME 500 TL YAZIYORSA

Yeni kök aylık 500 x 25 = 12.500 TL
Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme) 500 x 26 = 13.000 TL
5510 Ek 19 ödemesi 10.552 TL
Hesaba yatırılacak tutar 23.552 TL
Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 12

EK ÖDEME 800 TL YAZIYORSA

Yeni kök aylık 800 x 25 20.000 TL
Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme) 800 x 26 20.800 TL
5510 Ek 19 ödemesi 2.752 TL
Hesaba yatırılacak tutar 23.552 TL
Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 13

EK ÖDEME 1000 TL YAZIYORSA

Yeni kök aylık: 1000 x 25 = 25.000 TL
Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme): 800 x 26 = 26.000 TL
5510 Ek 19 ödemesi: -
Hesaba yatırılacak tutar: 26.000 TL
Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 14

EK ÖDEME 1500 TL YAZIYORSA

Yeni kök aylık 1.500 x 25 = 37.500 TL
Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme) 1.500 x 26 = 39.000 TL
5510 Ek 19 ödemesi -
Hesaba yatırılacak tutar 39.000 TL
Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 15

EK ÖDEME 2.000 TL YAZIYORSA

Yeni kök aylık 2.000 x 25 = 50.000 TL
Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme) 2.000 x 26 = 52.000 TL
5510 Ek 19 ödemesi -
Hesaba yatırılacak tutar 52.000 TL
Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 16

EK ÖDEME 2.500 TL YAZIYORSA

Yeni kök aylık 2.500 x 25 = 62.500 TL
Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme) 2.500 x 26 = 65.000 TL
5510 Ek 19 ödemesi -
Hesaba yatırılacak tutar 65.000 TL
Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 17

EK ÖDEME 3.000 TL YAZIYORSA

Yeni kök aylık 3.000 x 25 = 75.000 TL
Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme) 3.000 x 26 = 78.000 TL
5510 Ek 19 ödemesi -
Hesaba yatırılacak tutar 78.000 TL
Milyonların maaşı arttı! Yeni emekli aylığı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar 18
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