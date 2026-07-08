Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza

YENİ PROJELER NE OLACAK?

A330 MRTT uçağının yakında teslim edileceğini duyurdu. Rutte, bu teslimatla birlikte NATO'nun toplam 12 uçaktan oluşacak tam tanker filosuna bir adım daha yaklaşacağını ifade etti. NATO Zirvesi'nde ayrıca Airbus A400M Atlas odaklı yeni birçok uluslu iş birliği projesinin de başlatıldığı duyuruldu.

İSTİHBARAT KAPASİTESİ İÇİN ADIM

Zirvede açıklanan ikinci büyük tedarik programı ise NATO'nun istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) kapasitesine yönelik oldu. İttifak, envanterine beş adede kadar MQ-4C Triton yüksek irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracını dahil edecek.

Rutte, Triton platformlarının gece-gündüz kesintisiz gözetleme yapabildiğini, geniş deniz alanlarını uzun süre boyunca izleyebildiğini ve özellikle deniz ulaştırma hatlarının korunması ile Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki operasyonlarda önemli katkı sağlayacağını söyledi.

ABD'li şirket Northrop Grumman'ın inşa ettiği MQ-4C Triton insansız hava aracı (İHA) tedarikiyle İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) filosunu güçlendirme projesinde de, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Norveç yer alacak.

Northrop Grumman şirketi İHA'ları üretecek, Airbus ve diğer Avrupalı şirketler "yer kontrol segmenti, veri yönetim hizmetleri, komuta ve kontrol sistemleri, altyapı ve görev destek çözümlerini" sağlayacak.