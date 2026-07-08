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Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türk savunma sanayisi açısından tarihi anlaşmalara sahne oldu. Zirve kapsamında ASELSAN, ROKETSAN, Baykar ve TÜBİTAK başta olmak üzere birçok Türk savunma şirketi, NATO'nun yeni dönemde oluşturacağı caydırıcılık mimarisinde kritik görevler üstlenecek projelere imza attı. Dün akşam gerçekleştirilen imza törenlerinde Türk savunma sanayii firmalarıyla toplam 350 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 1

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü NATO'ya kalkan olacak. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün uzay ve gözetleme, taarruz kabiliyetleri, entegre hava ve füze savunması alanındaki yeni projelerinde Türk şirketleri rol oynayacak.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 2

Dün Ankara'da başlayan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında milyarlarca liralık anlaşmalara imza atıldı. ASELSAN'dan ROKETSAN'a , Baykar'dan TÜBİTAK'a birçok kurum NATO'nun caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak projelere katkı verecek.

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Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 3

ÇELİK KUBBE İÇİN DEV SÖZLEŞME
Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, zirve kapsamında yapılan ilk sözleşme Türkiye'nin yerli teknolojiyle geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' ile ilgili oldu. ASELSAN ile alçak yörünge uyduları, askerî haberleşme sistemleri ve Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunma Mimarisi kapsamında erken ihbar radarlarının geliştirilmesi ve tedarikine yönelik yeni sözleşmeler imzalandı.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 4

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilecek iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu da Türkiye'de geliştirilecek. Projelerin toplam değeri 350 milyon doları aşıyor. Yeni projeler kapsamında alçak yörünge uydu sistemleri geliştirilecek, askerî haberleşme altyapısı güçlendirilecek ve Çelik Kubbe kapsamında yeni nesil erken ihbar radar sistemleri tedarik edilip geliştirilecek.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 5

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türkiye'nin yerli uydu programı ile Çelik Kubbe kapsamında yürütülen radar ve haberleşme projelerinin NATO'nun bölgesel gözetleme ve erken ihbar kabiliyetlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 6

5 ALANDA ANLAŞMA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya paylaşımında, 2026 NATO Savunma Sanayi Forumu kapsamında üye ülkelerin birlikte geliştireceği Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri, Savunma Sanayii İçin Kritik Ham Maddeler, NATO'nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 7

Görgün, "ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer alacağı bu projeler önümüzdeki yıllarda İttifak'ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak" ifadelerini kullandı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iş birliklerinin Türkiye ile NATO'nun ortak savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini belirtti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin coğrafi konumu ve askeri gücüyle yer aldığı NATO'da, savunma sanayii alanındaki kapasitesiyle de önemli bir oyuncu konumunu pekiştirdiğini belirtti

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 8

NATO'YA 'KARA ATMACA' DOPİNGİ
NATO, Ankara'da düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik yeni çok uluslu girişimlerini de açıkladı.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 9

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türkiye'nin de bu kapsamda önemli sayıda ROKETSAN tarafından geliştirilen 'Kara Atmaca' karadan konuşlu uzun menzilli seyir füzesi tedarik etmeyi taahhüt ettiğini duyurdu.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 10

Kara Atmaca'nın NATO'nun uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında harp başlığı taşıyan Kara Atmaca, görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığı, gelişmiş görev planlama kabiliyetiyle hedefi vurabiliyor.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 11

YENİ PROJELER NE OLACAK?
A330 MRTT uçağının yakında teslim edileceğini duyurdu. Rutte, bu teslimatla birlikte NATO'nun toplam 12 uçaktan oluşacak tam tanker filosuna bir adım daha yaklaşacağını ifade etti. NATO Zirvesi'nde ayrıca Airbus A400M Atlas odaklı yeni birçok uluslu iş birliği projesinin de başlatıldığı duyuruldu.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 12

İSTİHBARAT KAPASİTESİ İÇİN ADIM
Zirvede açıklanan ikinci büyük tedarik programı ise NATO'nun istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) kapasitesine yönelik oldu. İttifak, envanterine beş adede kadar MQ-4C Triton yüksek irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracını dahil edecek.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 13

Rutte, Triton platformlarının gece-gündüz kesintisiz gözetleme yapabildiğini, geniş deniz alanlarını uzun süre boyunca izleyebildiğini ve özellikle deniz ulaştırma hatlarının korunması ile Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki operasyonlarda önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 14

ABD'li şirket Northrop Grumman'ın inşa ettiği MQ-4C Triton insansız hava aracı (İHA) tedarikiyle İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) filosunu güçlendirme projesinde de, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Norveç yer alacak.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 15

Northrop Grumman şirketi İHA'ları üretecek, Airbus ve diğer Avrupalı şirketler "yer kontrol segmenti, veri yönetim hizmetleri, komuta ve kontrol sistemleri, altyapı ve görev destek çözümlerini" sağlayacak.

Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza 16

40 MİLYAR DOLARLIK ANTİ-İHA YATIRIMI
NATO, Ankara'da düzenlenen zirve kapsamında, insansız hava araçları ve anti-İHA kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan, 40 milyar doların üzerinde yatırımı kapsayan Drone Edge Girişimi'ni de duyurdu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, insansız hava araçlarının modern savaşın karakterini kökten değiştirdiğini belirterek, İHA'ların artık savaş alanının belirleyici unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. Rutte, NATO'nun büyük ölçekli İHA konuşlandırma ve işletme kabiliyetini genişlettiğini, İHA'ları tespit etmek, tanımlamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla antiİHA savunmalarını güçlendirdiğini açıkladı.

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