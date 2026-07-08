Türk savunma sanayisi NATO’nun kalkanı oluyor! 350 milyon dolarlık imza
Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türk savunma sanayisi açısından tarihi anlaşmalara sahne oldu. Zirve kapsamında ASELSAN, ROKETSAN, Baykar ve TÜBİTAK başta olmak üzere birçok Türk savunma şirketi, NATO'nun yeni dönemde oluşturacağı caydırıcılık mimarisinde kritik görevler üstlenecek projelere imza attı. Dün akşam gerçekleştirilen imza törenlerinde Türk savunma sanayii firmalarıyla toplam 350 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü NATO'ya kalkan olacak. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün uzay ve gözetleme, taarruz kabiliyetleri, entegre hava ve füze savunması alanındaki yeni projelerinde Türk şirketleri rol oynayacak.
Dün Ankara'da başlayan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında milyarlarca liralık anlaşmalara imza atıldı. ASELSAN'dan ROKETSAN'a , Baykar'dan TÜBİTAK'a birçok kurum NATO'nun caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak projelere katkı verecek.
ÇELİK KUBBE İÇİN DEV SÖZLEŞME
Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, zirve kapsamında yapılan ilk sözleşme Türkiye'nin yerli teknolojiyle geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' ile ilgili oldu. ASELSAN ile alçak yörünge uyduları, askerî haberleşme sistemleri ve Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunma Mimarisi kapsamında erken ihbar radarlarının geliştirilmesi ve tedarikine yönelik yeni sözleşmeler imzalandı.
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilecek iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu da Türkiye'de geliştirilecek. Projelerin toplam değeri 350 milyon doları aşıyor. Yeni projeler kapsamında alçak yörünge uydu sistemleri geliştirilecek, askerî haberleşme altyapısı güçlendirilecek ve Çelik Kubbe kapsamında yeni nesil erken ihbar radar sistemleri tedarik edilip geliştirilecek.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türkiye'nin yerli uydu programı ile Çelik Kubbe kapsamında yürütülen radar ve haberleşme projelerinin NATO'nun bölgesel gözetleme ve erken ihbar kabiliyetlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.