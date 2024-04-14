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KPSS şartsız ve mülakatsız 6 Yeni Kadro! Kızılay lise mezunu alım için şartları açıkladı! Nisan ayı bitmeden başvurun

Kızılay en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara için personel alımı yapacağını ilan etti. KPSS şartı ve mülakat bulunmayan alımlar kapsamında başvuru sürecine ilişkin merak edilen edildi. İşte ilana ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.04.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 15:50
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KPSS şartsız ve mülakatsız 6 Yeni Kadro! Kızılay lise mezunu alım için şartları açıkladı! Nisan ayı bitmeden başvurun

Kızılay yeni personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. 6 farklı boş kadro için başvuru şartları ve kadroya ilişkin detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. KPSS şartı aranmaksızın alımı gerçekleştirilecek ilanlar için başvurular Kızılay'ın kariyer sayfası üzerinden online olarak toplanıyor. İşte nisan ayına özel kadrolar ve ilana ilişkin detaylar…

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KPSS şartsız ve mülakatsız 6 Yeni Kadro! Kızılay lise mezunu alım için şartları açıkladı! Nisan ayı bitmeden başvurun

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.

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KPSS şartsız ve mülakatsız 6 Yeni Kadro! Kızılay lise mezunu alım için şartları açıkladı! Nisan ayı bitmeden başvurun

KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK? İŞTE ŞARTLAR…

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KPSS şartsız ve mülakatsız 6 Yeni Kadro! Kızılay lise mezunu alım için şartları açıkladı! Nisan ayı bitmeden başvurun

* Bilgi Yönetimi Yöneticisi

Bilgi Yönetimi Yöneticisi Başvuru Şartları

- Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik, Matematik, İstatistik veya eşdeğer bölümlerden mezun,

- Python ve/veya R programlarından birini ileri seviyede kullanabilen,

- Tercihen SQL, PL – SQL, SAS dilleri hakkında bilgi sahibi,

- Tercihen Tableau ve/ veya Power BI gibi iş zekası araçlarını analiz ve raporlama kapsamında kullanabilen,

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KPSS şartsız ve mülakatsız 6 Yeni Kadro! Kızılay lise mezunu alım için şartları açıkladı! Nisan ayı bitmeden başvurun

- Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük veri analizi konularında bilgi sahibi,

- En az 3 yıllık sektör tecrübesine sahip,

- İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak kullanabilen,

- Etkili iletişim kurabilen ve ekip çalışmasına yatkın,