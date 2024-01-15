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KPSS şartsız kadrolar açıklandı! MİT 7 farklı kadroda personel topluyor! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartları…

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) belirtilen kadrolara KPSS puan şartı aramaksızın personel alımı yapacağını ilan etti. MİT kariyer sayfası üzerinden tüm başvuru şartları ve sürecine ilişkin detayları açıklandı. İşte kadrolara ilişkin şartlar…

Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:21
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KPSS şartsız kadrolar açıklandı! MİT 7 farklı kadroda personel topluyor! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartları…

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 7 farklı kadroda personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Kariyer sayfası üzerinden online olarak başvuruları toplayan kuruma İstihbarat Uzmanı, Mühendis, Dil Uzmanı, Sağlık Görevlisi, Tekniker, İHA Sistemleri Pilotu, Koruma ve Emniyet Memuru kadrolarında başvuru yapılabilecek. İşte başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS şartsız kadrolar açıklandı! MİT 7 farklı kadroda personel topluyor! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartları…

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı başvurusu yapabilmek için öncelikle MİT resmi kariyer sayfası mit.gov.tr/mks/ adresine giriş yapın. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve akabinde öz geçmiş gönder bölümünde oluşturduğunuz öz geçmişi sisteme kaydedin. Başvurunuz kurum tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

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KPSS şartsız kadrolar açıklandı! MİT 7 farklı kadroda personel topluyor! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartları…

İstihbarat Uzmanı Şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) 35 yaşını doldurmamış olmak

3) Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

4) Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır

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KPSS şartsız kadrolar açıklandı! MİT 7 farklı kadroda personel topluyor! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartları…

Diğer taraftan,

5) Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

6) Yönetme-yönlendirme,

7) Yüksek sorumluluk bilinci,

8) Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

9) Stres altında çalışabilme,

10) Detaylara önem verme,

11) Pratik ve hızlı düşünebilme,

12) Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

13) Ketumiyet

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KPSS şartsız kadrolar açıklandı! MİT 7 farklı kadroda personel topluyor! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartları…

Dil Uzmanı Şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) 40 yaşını doldurmamış olmak

3) Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

- İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için; üniversitelerin ilgili dilde Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Çeviribilim, Edebiyat bölümleri, Öğretmenlik örgün lisans programlarının - birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

- İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı - mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

- Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak