Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! 600 üründe büyük indirim! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni aktüel katalogları yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğani, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tarım Kredi'nin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. İşte, 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...