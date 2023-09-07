Kısmi emeklilikte şart çizelgesi netleşti! 3600 - 4500 günü + 50 - 60 yaş arasına emeklilik! 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar...

Kısmi emeklilik, primini tamamlayamayan sigortalılara yaş hakkı tanıyan bir imkan sunuyor. Bu şekilde emeklilik hakkı kazanıldığında aylıklar, normal emeklilik durumunda elde edilecek aylığın yüzde 25-30 daha düşük olabilir. Ancak, bu düşüşe rağmen, kök aylıkları 7500 TL olarak belirlendiği için bir kayıp yaşanmayacak. Kısmi emeklilik, bu tür sigortalılar için finansal rahatlama sağlayan bir alternatif olarak önemini koruyor. İşte, kısmi emeklilik için son gelişmeler!