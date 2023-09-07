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Haberler Galeri Kısmi emeklilikte şart çizelgesi netleşti! 3600 - 4500 günü + 50 - 60 yaş arasına emeklilik! 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar...

Kısmi emeklilikte şart çizelgesi netleşti! 3600 - 4500 günü + 50 - 60 yaş arasına emeklilik! 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar...

Kısmi emeklilik, primini tamamlayamayan sigortalılara yaş hakkı tanıyan bir imkan sunuyor. Bu şekilde emeklilik hakkı kazanıldığında aylıklar, normal emeklilik durumunda elde edilecek aylığın yüzde 25-30 daha düşük olabilir. Ancak, bu düşüşe rağmen, kök aylıkları 7500 TL olarak belirlendiği için bir kayıp yaşanmayacak. Kısmi emeklilik, bu tür sigortalılar için finansal rahatlama sağlayan bir alternatif olarak önemini koruyor. İşte, kısmi emeklilik için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 07:13
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Kısmi emeklilikte şart çizelgesi netleşti! 3600 - 4500 günü + 50 - 60 yaş arasına emeklilik! 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar...

EYT (Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumundan dolayı primlerini tamamlayamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği mevcut. Merkez Bankası'nın tahminine göre, temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 35.25 olarak gerçekleşirse, 7500 TL olan en düşük emekli aylığı 10 bin 143 TL'ye yükselecek. Bu yükseliş, kısmi emekli olanların da aylıklarını bu tutara çıkaracak. İşte konu hakkında detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmi emeklilikte şart çizelgesi netleşti! 3600 - 4500 günü + 50 - 60 yaş arasına emeklilik! 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar...

EYT'den primi yetmeyip yararlanamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği de bulunuyor. Merkez Bankası tahminine göre temmuz-aralık döneminde enflasyonun yüzde 35.25 olması durumunda 7500 lira olan en düşük emekli aylığı 10 bin 143 liraya çıkacak. Kısmi emekli olan da bu tutarda aylık alacak.

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Kısmi emeklilikte şart çizelgesi netleşti! 3600 - 4500 günü + 50 - 60 yaş arasına emeklilik! 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar...

EYT'Lİ OLAMAYANLARİ İÇİN SEÇENEK

Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.

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Kısmi emeklilikte şart çizelgesi netleşti! 3600 - 4500 günü + 50 - 60 yaş arasına emeklilik! 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar...

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir.

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Kısmi emeklilikte şart çizelgesi netleşti! 3600 - 4500 günü + 50 - 60 yaş arasına emeklilik! 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar...

Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor.