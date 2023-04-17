İŞKUR son dakika duyurdu! Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!

İŞKUR'dan hem iş fırsatı hem de cep harçlığı müjdesi geldi. Mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam için uygun donanım kazanmaları için iş başı eğitim programları düzenleniyor. İŞKUR, bu programdan yararlananlara 359 lira günlük para verileceği açıkladı. Ayrıca bu programa katılmak için bazı şartlar gerekli. Başvuru yapmak isteyenler, İŞKUR gençlere harçlık başvurusu nasıl yapılır? sorusunu gündeme getiriliyor. İşte, İŞKUR işbaşı programı başvuru detayları...