Gram altın altı binin altına geriledi! Uzman isimden kritik alım fırsatı ve 3 seviye uyarısı!
Altın piyasasındaki sert düşüş dalgası yeni günde de hız kesmeden devam ederken, ons altın yüzde 4'e yakın kayıpla 3 bin 516 dolar seviyesine geriledi. A Haber yayınında piyasadaki son durumu ve düşüşün nedenlerini değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, kısa vadede ABD Merkez Bankası (Fed) ve güçlü dolar baskısına dikkat çekerken, gelinen seviyelerin orta ve uzun vade için ciddi bir alım fırsatı sunduğunu belirterek yatırımcıların takip etmesi gereken 3 kritik seviyeyi açıkladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise altındaki spekülatif balonun söndüğünü ve klasik piyasa ezberlerinin bozulduğunu belirterek gram altında 5 bin 500 liralık psikolojik sınıra dikkat çekti.
Uluslararası piyasalarda haftanın son günlerinde artan satış baskısı, değerli metallerde derin bir kırılmaya yol açtı. Spot altın gün içerisinde Eylül 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Günlük bazda yüzde 1,9 değer kaybeden ons altın, 3 bin 551,68 dolara kadar gerileyerek yatırımcılarda tedirginlik yarattı.
Benzer bir geri çekilme vadeli işlem piyasalarında da yaşandı. Aralık vadeli ABD altın kontratları yüzde 3,6 oranında kayıpla 3 bin 551,90 dolardan işlem görürken; küresel piyasalardaki bu sert düşüşün etkisiyle iç piyasada gram altın 5 bin 750 TL bandına indi.
Altın piyasasını sarsan asıl tablo haftalık kapanış verilerinde ortaya çıktı. Ons altının hafta genelinde kaydettiği değer kaybı yüzde 8,9 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, 20 Mart haftasından bu yana yaşanan en sert haftalık düşüş olarak tarihe geçti.
Yaklaşık 8 aydır böylesine ağır bir satış dalgasıyla karşılaşmayan değerli metal, küresel ölçekte değişen faiz ve enflasyon beklentilerinin kurbanı oldu.
FED'İN ARALIK AYI BEKLENTİSİ PİYASAYI KİLİTLEDİ
Satış baskısını tırmandıran bir diğer kritik dinamik ise Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler oldu. ABD'de enflasyonun kalıcı seyredebileceğine dair sinyaller, piyasalarda Fed'in aralık ayında yeniden faiz artışına gidebileceği ihtimalini güçlendirdi.
Sıkı para politikasının süreceği endişesi piyasalarda risk iştahını düşürürken, altın yatırımcılarının gözü kulağı Washington'dan gelecek yeni makroekonomik verilere ve Fed'in yılın son toplantısında atacağı faiz adımına çevrildi.
YATIRIMCILARIN TAKİP ETMESİ GEREKEN 3 KRİTİK SEVİYE
Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, A Haber yayınında yeni güne yüzde 4'e yakın kayıpla başlayarak 3 bin 516 dolar seviyesine gerileyen altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini değerlendirdi. ABD tarafındaki faiz artışı beklentileri ile açıklanan toplantı tutanaklarının kısa vadede altın üzerinde negatif bir tablo oluşturduğunu belirten Okşak, buna karşın gelinen seviyelerin bir alım fırsatı sunduğunu ifade ederek 3 bin 600 dolar, 3 bin 500 dolar ve 3 bin 450 dolar seviyelerine dikkat çekti.