"2 BİN DOLARLIK KAYIP VAR, ALTINDAKİ BALON SÖNDÜ" Ons altında yaşanan benzeri görülmemiş değer kaybını analiz eden Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Ons altında 2 bin dolarlık bir düşüşten bahsediyoruz. 5 bin 800'ü görmüş bir onstan bahsediyoruz. Artık altında oluşan o balon tamamen yok oldu. Bunun yanı sıra Amerika'da faizlerin artacağının kesinleşmesiyle yatırımcı altından hızla uzaklaşıyor. Altın artık güvenli liman olarak görülmüyor, riskli varlık kategorisinde değerlendirilmeye başlandı ve piyasadan ciddi bir çıkış yaşanıyor." ifadelerini kullandı. Dolar kurunun etkisiyle yurt içindeki düşüşün sınırlı kaldığını belirten Erdem, "İçeride gram altın doların yatay desteğiyle aslında o kadar sert çakılmadı ve 5 bin 788 lira bandında tutunuyor. Düşüş sürebilir ancak belli seviyelerde merkez bankalarının devreye girmesiyle tepki alımları da görebiliriz." sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

"SAVAŞ VARSA ALTIN YÜKSELİR TEZİ ÇÜRÜDÜ" Jeopolitik gerilimlerin altını yukarı taşıdığı yönündeki geleneksel teorinin artık işlemediğini vurgulayan Faruk Erdem, "Savaşların ve krizlerin devam ettiği bir konjonktürde altın güvenli liman vasfını tamamen kaybetti. 'Savaş olur, risk tırmanır, altın uçar' tezi İran gerilimiyle birlikte tamamen çürüdü. Çünkü çatışmalarla birlikte petrol fırladı; petrolün fırlaması maliyetleri, küresel enflasyonu ve faizleri tırmandırdı. Ayrıca nakit ihtiyacı duyan Körfez ülkeleri piyasaya yüklü miktarda altın satmaya başladı ve bu satış baskısı hala sürüyor." şeklinde konuştu.

GRAM ALTINDA 5 BİN 500 LİRA SINIRI VE PİYASA BEKLENTİLERİ Yurt içi piyasalarda takip edilecek kritik seviyelere işaret eden Erdem, "Şu anda gram altında 5 bin 500 lira bandı çok kritik bir psikolojik sınır olarak önümüzde duruyor. Büyük uluslararası yatırım bankalarının yıl sonu için 4 bin dolar seviyesinde ons tahminleri var; bu da dolardaki mevcut seyirle içeride gram altının 6 bin lira olması anlamına gelir. Ancak tahmin makası çok açık; bir kurum 3 bin 500 dolar derken diğeri 5 bin dolar diyebiliyor. Yine de piyasada konuşulduğu gibi gram altının hızla 4 bin liraların altına inmesini beklemiyorum, o kadar derin bir çöküş gerçekçi değil." değerlendirmesinde bulundu. KÜÇÜK YATIRIMCIYA NET UYARI: "ELİNİZDEKİ GRAMI KORUYUN" Piyasalardaki dalgalanma karşısında küçük yatırımcının panik yapmaması gerektiğini dile getiren Faruk Erdem, "Bu puslu havalarda beklemek en doğru stratejidir. İşler rayına oturduğunda altın yine gücünü gösterecektir. Çünkü altın akmaz, kokmaz, yanmaz, yırtılmaz bir metadır; hem merkez bankaları hem de hanehalkı için kalıcı bir güçtür. Vatandaşlarımıza çağrım şudur: Elinizdeki varlığı korumaya devam edin. 10 gram altınınız varsa o hala 10 gramdır, 9 grama düşmedi. Karşılığındaki Türk Lirası fiyatı geçici olarak gerileyebilir ama miktarınızı korumak uzun vadede kazandırır." çağrısını yaptı.

SERT DÜŞÜŞÜ A HABER'DE DEĞERLENDİRMİŞLERDİ Küresel piyasalarda güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Fed'in 18 Kasım'da yayımlanan toplantı tutanaklarının ardından satışların hız kazanmasıyla ons altın 3 bin 700 doların altına geriledi. Gram altın da 6 bin TL eşiğinin altını test etti. Yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar, altın fiyatlarında yeni alım fırsatlarının oluşup oluşmadığına odaklandı. Altın piyasalarındaki son durumu, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında değerlendirdi. ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR! 1 MİLYON LİRALIK YATIRIMIN BUGÜNKÜ DEĞERİ NE KADAR?