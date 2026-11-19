Gecikme zammı ve cezalar sıfırlanıyor! GSS prim borçlarına af komisyondan geçti: İşte şartlar...

AK Parti'nin hazırladığı ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek. Peki, hangi borçlar kapsamda? Kimler yararlanacak? İşte milyonların beklediği düzenlemenin ayrıntıları...

AK Parti, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası prim borçları için harekete geçti. Enerji ve istihdam başta olmak üzere birçok alanda düzenleme içeren 15 maddelik kanun teklifinde GSS borçlarına ilişkin kritik madde de yer aldı.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ DÜZENLEME KOMİSYONDAN GEÇTİ! TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin ardından kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme, özellikle geçmiş dönemden kalan GSS prim borçları nedeniyle yükümlülüğü bulunan vatandaşlar için önemli bir gelişme oldu.

2017 ÖNCESİ BORÇLAR SİLİNECEK! Teklifin en dikkat çeken maddelerinden biri Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına yönelik düzenleme oldu.

Buna göre 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları silinecek. Söz konusu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları da düzenleme kapsamında tamamen ortadan kaldırılacak.