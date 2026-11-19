Öğrencilere 2 aylık toplu para! KYK burs ve kredileri hesaplara yatıyor: 2026-2027 ödeme takvimi

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödemenin yatırılacağını duyurdu. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, bugün kimlere ödeme yapılacak? İşte T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 18-22 Kasım ödeme takvimi...

2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin beklediği ödeme süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödemelerin 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Taahhütname onay işlemlerini tamamlayan öğrencilerin burs ve kredi tutarları, T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaya başlandı.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI? Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme sürecinin başladığını duyurdu. 18 Kasım Çarşamba günü başlayan ödemeler, 22 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. İlk ödemeler, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık toplu tutar üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, hesaplarına yatırılan burs veya öğrenim kredisi tutarlarını Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulaması üzerinden kontrol edebilecek.

KYK BURSU BUGÜN KİMLERE YATACAK? 19 KASIM ÖDEME TAKVİMİ KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. GSB tarafından açıklanan takvime göre 19 Kasım Perşembe günü, T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olan öğrencilerin ödemeleri hesaplarına aktarılacak.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için açıklanan ödeme takvimi şöyle: 18 Kasım Çarşamba: T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar 19 Kasım Perşembe: T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar 20 Kasım Cuma: T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 21 Kasım Cumartesi: T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar 22 Kasım Pazar: T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar Öğrenciler, kendileri için belirlenen tarihte burs veya kredi ödemelerinin hesaplarına geçip geçmediğini kontrol edebilecek.