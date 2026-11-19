Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! 60 yaş ve 7 bin prim günü detayı
Yargıtay, 18 yaşından önce babasının iş yerinde çalıştığını belirten ve emeklilik talebi SGK tarafından reddedilen kişiyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. İlk derece mahkemesinin emekli aylığı bağlanması yönündeki kararını bozan Yüksek Mahkeme, işe giriş bildirgesinin tek başına fiili çalışmayı kanıtlamaya yeterli olmadığını vurguladı. Peki, aile yanında çalışılan süreler emeklilik hesabına dahil ediliyor mu? İşte 60 yaş, 7 bin prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresine ilişkin kararın ayrıntıları...
Emeklilik için gerekli şartları sağladığını belirterek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuran bir kişi, 18 yaşından önce babasının iş yerinde çalıştığını ileri sürdüğü sürenin dikkate alınmaması üzerine yargıya başvurdu. İlk derece mahkemesi davacıyı haklı bulurken SGK'nın itirazıyla dosya Yargıtaya taşındı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sigortalı işe giriş bildirgesinin tek başına fiili çalışmayı kanıtlamayacağını vurgulayarak eksik incelemeyle verilen emeklilik kararını bozdu.
EMEKLİLİK BAŞVURUSU SGK TARAFINDAN REDDEDİLDİ
Mart 2023'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik hakkından yararlanmak isteyen bir kişi, SGK'ya başvurdu. Ancak 18 yaşından önce babasına ait iş yerinde çalıştığını belirttiği sürenin sigortalılık hesabında dikkate alınmaması üzerine başvurusu reddedildi.
Davacı, 12 Mayıs 1998 ile 25 Temmuz 1998 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamında 68 günlük 4/a hizmetinin bulunduğunu belirterek söz konusu sürenin sigortalılık başlangıcında dikkate alınmasını istedi.
SGK'nın talebini reddetmesinin ardından mahkemeye başvuran davacı, emeklilik hakkının tespit edilmesini ve yaşlılık aylığı bağlanmasını talep etti.
SGK'DAN 60 YAŞ VE 7 BİN PRİM GÜNÜ SAVUNMASI
Dava sürecinde SGK, davacının 60 yaş ve 7 bin prim günü koşullarını karşılamadığını savunarak emekli aylığı bağlanamayacağını bildirdi.
Kurum, davacının 12 Mayıs 1998 tarihinde işe giriş kaydı bulunmasına rağmen anne veya babasına ait iş yerinde çalışan küçüklerin sigortalılığı bakımından özel hukuki şartların bulunduğunu belirtti.
SGK, ilgili dönemde anne veya babasına ait iş yerinde çalışan ayırt etme gücüne sahip küçüklerin, yasal temsilcinin katılımıyla yazılı olarak düzenlenmiş ve hakim tarafından onaylanmış bir hizmet sözleşmesi bulunmadıkça sigortalı kabul edilemeyeceğini savundu.
Kurum ayrıca 506 sayılı Kanun'un 60/G maddesi uyarınca 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olan kişilerin sigortalılık sürelerinin, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edildiğini hatırlattı.
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?
SGK, sigortalı işe giriş bildirgesinin bulunmasının kişinin gerçekten çalıştığını kanıtlamak için tek başına yeterli olmadığını belirtti.
Davacının çalıştığını ileri sürdüğü döneme ilişkin aylık bildirge ve bordroların Kurum kayıtlarında bulunmadığı ifade edildi.
Bu nedenle SGK, 1998 yılındaki işe giriş kaydının tek başına sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istedi.