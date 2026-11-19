Emeklilik için gerekli şartları sağladığını belirterek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuran bir kişi, 18 yaşından önce babasının iş yerinde çalıştığını ileri sürdüğü sürenin dikkate alınmaması üzerine yargıya başvurdu. İlk derece mahkemesi davacıyı haklı bulurken SGK'nın itirazıyla dosya Yargıtaya taşındı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sigortalı işe giriş bildirgesinin tek başına fiili çalışmayı kanıtlamayacağını vurgulayarak eksik incelemeyle verilen emeklilik kararını bozdu.

SGK'nın talebini reddetmesinin ardından mahkemeye başvuran davacı, emeklilik hakkının tespit edilmesini ve yaşlılık aylığı bağlanmasını talep etti.

Mart 2023'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik hakkından yararlanmak isteyen bir kişi, SGK'ya başvurdu. Ancak 18 yaşından önce babasına ait iş yerinde çalıştığını belirttiği sürenin sigortalılık hesabında dikkate alınmaması üzerine başvurusu reddedildi.

Kurum, davacının 12 Mayıs 1998 tarihinde işe giriş kaydı bulunmasına rağmen anne veya babasına ait iş yerinde çalışan küçüklerin sigortalılığı bakımından özel hukuki şartların bulunduğunu belirtti.

Dava sürecinde SGK, davacının 60 yaş ve 7 bin prim günü koşullarını karşılamadığını savunarak emekli aylığı bağlanamayacağını bildirdi.

SGK, ilgili dönemde anne veya babasına ait iş yerinde çalışan ayırt etme gücüne sahip küçüklerin, yasal temsilcinin katılımıyla yazılı olarak düzenlenmiş ve hakim tarafından onaylanmış bir hizmet sözleşmesi bulunmadıkça sigortalı kabul edilemeyeceğini savundu.

Kurum ayrıca 506 sayılı Kanun'un 60/G maddesi uyarınca 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olan kişilerin sigortalılık sürelerinin, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edildiğini hatırlattı.