EYT'siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! 1800 prim günü ile...

Emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yasalara göre bir çalışanın emeklilik hakkı kazanabilmesi için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak sağlık, doğum ve askerlik borçlanması gibi bazı durumlarda erken emeklilik yolu açılıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan erken emeklilik için ararnan şartları merak ediyor. Primi ve yılı karşılamayan kişiler ise 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!