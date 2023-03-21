EYT'de yeni detay ortaya çıktı! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! Emekli aylığı alacak! 1996 - 1997 yılları arasında...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı. Düzenlemenin onaylanması ile birlikte konu hakkında tüm detaylar netleşmiş oldu. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. Açıklanan tarih aralığında çalışmalarına rağmen işe giriş tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeyenler için EYT'li olma şansı bulunuyor. Örneğin,"Aynı işyerinden birden fazla giriş çıkışı olanların dava açma süresi ne zaman başlar?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler!