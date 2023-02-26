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Haberler Galeri EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL'ye kadar silinecek! Staj başlangıç...

EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL'ye kadar silinecek! Staj başlangıç...

EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği düzenlemenin 28 Şubat tarihinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ya da borçlanma formülleriyle başlangıç tarihlerini öne çekenlere imkan tanıyacak düzenlemede sona yaklaşıldı. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşların borçlanma ve ihya süreçleri hakkında tarih açıklaması duyurulmuştu. Diğer yandan sigorta başlangıcını öne çekmek isteyenler için detaylar da merak ediliyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 20:19 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 20:19
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EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL’ye kadar silinecek! Staj başlangıç...

Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Düzenlemenin 28 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'na gelerek gündeme alınması bekleniyor. Prim günü yetmeyenler için borçlanma ve ihya imkanı bulunurken, ödeme süresi gibi birçok detaya da dikkat edilmesi gerekiyor. Kapsam dışında kalan vatandaşlar prim kazandıran yollar için detayları merak ediyor. Prim borçlanması yapılırken nelere dikkat edilmeli sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, EYT için borçlanma ve ihyanın detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL’ye kadar silinecek! Staj başlangıç...

EKSİK PRİMİ OLAN EYT'LİLER DİKKAT!

HANGİ FORMÜL DAHA AVANTAJLI?

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

BORÇLANMA HANGİ STATÜDE SAYILIR?

EYT'lilere yönelik düzenleme 28 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Primi yetmeyenler için borçlanma ve ihya imkanı bulunurken, başta ödeme süresi gibi pek çok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. İşte prim kazandıran yollara ilişkin detaylar…

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EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL’ye kadar silinecek! Staj başlangıç...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan ya da borçlanmayla işe başlangıcını bu tarihe çekenlere yaş şartını kaldıran düzenlemede artık sona yaklaşıldı. Takvimde bir değişiklik yapılmazsa 28 Şubat günü düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşması bekleniyor.

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EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL’ye kadar silinecek! Staj başlangıç...

EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen pek çok kişi borçlanma, ihya gibi yollara başvurdu. Kimileri de ilave borçlanma yapmayı planlıyor. Peki borçlanma ve ihyada nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL’ye kadar silinecek! Staj başlangıç...

- Borçlanma ve ihya için başvuranlar ödemeyi ne kadar sürede yapmalı?

Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için borçlanmayı ödeme tebligatından itibaren 1, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyor. Eğer depremden etkilenen illerdeyseniz durum farklı.