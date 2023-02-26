HaberlerGaleriEYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL'ye kadar silinecek! Staj başlangıç...
EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL'ye kadar silinecek! Staj başlangıç...
EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği düzenlemenin 28 Şubat tarihinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ya da borçlanma formülleriyle başlangıç tarihlerini öne çekenlere imkan tanıyacak düzenlemede sona yaklaşıldı. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşların borçlanma ve ihya süreçleri hakkında tarih açıklaması duyurulmuştu. Diğer yandan sigorta başlangıcını öne çekmek isteyenler için detaylar da merak ediliyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler!