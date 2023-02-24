HaberlerGaleriEYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...
EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...
Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT kanun teklifinde son aşamaya gelindi. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak yasalaşacak. TBMM'nin 28 Şubat'ta Salı günü toplanması bekleniyor. Meclis'in gündeminde yapılandırma yasası ile EYT'liye emeklilik hakkını verecek kanun teklifi bulunuyor. Yapılandırma ile EYT'linin emeklilik imkanı da kolaylaşmış olacak. Diğer yandan kapsam dışında kalanlar ise borçlanmyasası a ve kısmi emeklilik için şartları merak ediyor. İşte, düzenleme için son gelişmeler!