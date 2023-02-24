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Haberler Galeri EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...

EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...

Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT kanun teklifinde son aşamaya gelindi. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak yasalaşacak. TBMM'nin 28 Şubat'ta Salı günü toplanması bekleniyor. Meclis'in gündeminde yapılandırma yasası ile EYT'liye emeklilik hakkını verecek kanun teklifi bulunuyor. Yapılandırma ile EYT'linin emeklilik imkanı da kolaylaşmış olacak. Diğer yandan kapsam dışında kalanlar ise borçlanmyasası a ve kısmi emeklilik için şartları merak ediyor. İşte, düzenleme için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 12:52
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EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. TBMM'nin yeniden çalışmaya başlamasının ardından yasal düzenlemelerin gündeme alınması bekleniyor. EYT düzenlemesinin yasalaşacağı tarih merak ediliyor. Kısmi emeklilik için şartlar da merak edilen bir diğer husus oluyor. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...

ÖNCELİK EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN EYT DÜZENLEMESİNDE

Geçtiğimiz hafta toplanması beklenen TBMM Genel Kurulu milletvekillerinin deprem bölgesinde olması sebebiyle tüm partilerin ortak kararı ile 28 Şubat tarihine ertelenmişti. Bu Salı toplanacak olan TBMM Genel Kurulu öncelikli olarak Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşecek.

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EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...

Komisyondan geçen düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacaklar. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemeden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor.

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EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...

DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Yürürlülük maddeleriyle 4 maddeden oluşan EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti. Genel Kurul'da bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentiler de bulunuyor.

Bunların başında da SSK'lılar için kademeli prim şartının 5 bin güne indirilmesi geliyor. Yine kısmi emeklilik için de yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50 erkeklerde 55 olması isteniyor.

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EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

Yasalarımız emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.

Ancak deprem dolayısıyla yasanın geç çıkmasıyla kaybolan hak geri verilebilir. Bu durumda maaşların yine daha önce açıklandığı gibi 1 Mart'tan itibaren başlaması da sağlanabilir.