EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

Yasalarımız emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.

Ancak deprem dolayısıyla yasanın geç çıkmasıyla kaybolan hak geri verilebilir. Bu durumda maaşların yine daha önce açıklandığı gibi 1 Mart'tan itibaren başlaması da sağlanabilir.