HaberlerGaleriEv almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank
Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL'ye düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veriliyor. TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim kampanyasının ardından Türkiye'nin gözü bu sefer, bankaların uyguladığı orta gelirliye konut kampanyasına çevrildi. Kamu bankaları ev sahibi olmak isteyenlere peş peşe duyurdu. Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi paketinde aranılan şartları taşıyan kişilere 3 milyon TL'ye varan tutarda nakit para desteği sağlayacak. İşte, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank'ın konut kredileri...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:10Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:44