-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesinin ardından yeni zam senaryoları gündeme geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 1

2027 yılı yaklaşırken milyonlarca emekli ve asgari ücretli, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminindeki güncelleme, zam hesaplamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek yeni tablo MEMUR MAAŞLARI SİL BAŞTAN! MESLEK MESLEK YENİ TABLO
Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 2

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik" mesajını verdi.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 3

Yeni tahminin ardından emekli maaşları ve asgari ücret için farklı artış oranları üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı. A Haber muhabiri Şener Çetin, masadaki formülleri ve olası maaş senaryolarını canlı yayında aktardı.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 4

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİNİN GÖZÜ OCAK AYINDA

A Haber muhabiri Şener Çetin, "Evet, yılın sonuna doğru ilerliyoruz. Tabii bu süreçte özellikle yeni zamlar ne olacak soruları da yanıt arıyor. Bu anlamda çalışmalar da yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Tabii milyonlarca emekli, aynı zamanda da milyonlarca asgari ücretliden bahsediyoruz. Bu anlamda da gözler 2027 yılının ocak ayına çevrilmiş vaziyette" dedi.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam hesaplamalarını değerlendiren Çetin, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam formüllerine baktığımızda mevcut en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL olduğunu görüyoruz. Merkez Bankasının yeni bir güncellemesi var. Bir buçuk puanlık bir artış söz konusu. Yıl sonu enflasyon tahmin oranı yüzde 29,5'e yükseldi. Bu tahminler doğrultusunda yasal olarak yüzde 10'luk bir artıştan söz etmek mümkün. Merkez Bankasının son açıkladığı yıl sonu tahminlerine göre 23 bin 552 TL olan mevcut emekli maaşının yasal artışla 25 bin 900 TL'ye yükselmesi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 6

REFAH PAYI EKLENİRSE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yönelik olası iyileştirmelere de değinen Çetin, "Bir diğer noktaya baktığımızda emeklilerle ilgili bir iyileştirme söz konusu olacak. Yetkililer de bu konuda yoğun bir çalışma yürütüyor. Yüzde 10 ila 15'lik bir refah payı konuşuluyor. Bu da masada yer alan önemli konulardan biri. Mevcut 23 bin 552 TL olan emekli maaşına yüzde 10 ya da 15'lik refah payı eklendiğinde maaşın 28 bin 262 TL veya 29 bin 440 TL olarak güncellenmesi formüller arasında yer alıyor. Yani en düşük emekli maaşının 30 bin liraya dayanması öngörülüyor" şeklinde konuştu.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 7

MEMUR EMEKLİLERİNDE 34 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin hesaplamaları da paylaşan Çetin, "Memur emeklilerine baktığımızda en düşük memur emekli maaşı 31 bin lira. Bu rakamın da söz konusu tahminler doğrultusunda 34 bin liraya yükselmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammında yeni hesap! İşte 6 ayrı senaryo ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ HESAP! İŞTE 6 AYRI SENARYO
Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 8

ASGARİ ÜCRETTE ÜÇ FARKLI ZAM FORMÜLÜ

Emekli maaşlarının ardından asgari ücret senaryolarına geçen Çetin, "Bir diğer konu başlığımız da milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiriyor. Burada da bazı senaryolar gündemde. Mevcut asgari ücret 28 bin 75 TL. Yeni asgari ücretin de Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'luk güncellemesiyle 36 bin 357 TL'ye çıkması gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. İkinci senaryoya baktığımızda yüzde 33,7'lik bir zam söz konusu. Bu da 37 bin 536 TL'ye tekabül ediyor. Son senaryoda ise yüzde 35'lik bir zam öngörülüyor. Bu senaryoda aylık artış 9 bin 826 TL olarak karşımıza çıkıyor. Böylece asgari ücretin 37 bin 901 TL'ye ulaşması hedefleniyor. Masadaki formüller bu şekilde yoğun olarak değerlendiriliyor" diye konuştu.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 9

GÖZLER YILIN SON İKİ AYININ VERİLERİNDE

Maaş hesaplamalarına ilişkin son durumu değerlendiren Çetin, "Bu kapsamda milyonlarca emeklinin, memur emeklisinin ve asgari ücretlinin gözü kulağı 2027'nin ocak ayına çevrilmiş vaziyette. Önümüzdeki iki aylık veriler de bekleniyor. Bu veriler geldikten sonra rakamlar daha da netlik kazanmış olacak. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız ve sözü size bırakacağız" dedi.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 10

EMEKLİ MAAŞLARINDA HANGİ RAKAMLAR MASADA?

Öte yandan emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalarda mevcut en düşük aylık üzerinden farklı artış seçenekleri değerlendiriliyor. Yaklaşık yüzde 10'luk artış senaryosunda 25 bin 900 lira seviyesi öne çıkarken refah payı ihtimalinin değerlendirilmesiyle daha yüksek tutarlar gündeme geliyor.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 11

Emekli maaşı zam senaryoları

Senaryo

Olası maaş

Mevcut en düşük emekli maaşı

23.552 TL

Yaklaşık %10 artış hesabı

25.900 TL

Refah paylı birinci senaryo

28.262 TL

Refah paylı ikinci senaryo

29.440 TL

Not: Tablodaki tutarlar canlı yayında aktarılan olası senaryolardır. Refah payına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 12

ASGARİ ÜCRETTE 36 BİN İLE 38 BİN LİRA ARASINDA HESAPLAMA

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ise Merkez Bankasının güncellenen enflasyon tahmini doğrultusunda farklı artış oranları değerlendiriliyor. Mevcut 28 bin 75 liralık net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 29,5, yüzde 33,7 ve yüzde 35'lik artış seçenekleri öne çıkıyor.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 13

2027 asgari ücret zam senaryoları

Zam oranı

Olası net asgari ücret

Mevcut asgari ücret

28.075 TL

%29,5 zam

36.357 TL

%33,7 zam

37.536 TL

%35 zam

37.901 TL

Not: Tablodaki rakamlar yaklaşık tutarlardır. Yeni asgari ücret henüz belirlenmedi.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 14

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının başlarında toplanarak işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmesi bekleniyor.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak? 15

Yeni asgari ücretin aralık ayı sonunda netleşmesi öngörülüyor. Emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalarda ise kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verileri belirleyici olacak.

Cüneyt Akçatepe
Editör
AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor
Sonraki Galeri
AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin