Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak?
Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesinin ardından yeni zam senaryoları gündeme geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2027 yılı yaklaşırken milyonlarca emekli ve asgari ücretli, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminindeki güncelleme, zam hesaplamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik" mesajını verdi.
Yeni tahminin ardından emekli maaşları ve asgari ücret için farklı artış oranları üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı. A Haber muhabiri Şener Çetin, masadaki formülleri ve olası maaş senaryolarını canlı yayında aktardı.
EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİNİN GÖZÜ OCAK AYINDA
A Haber muhabiri Şener Çetin, "Evet, yılın sonuna doğru ilerliyoruz. Tabii bu süreçte özellikle yeni zamlar ne olacak soruları da yanıt arıyor. Bu anlamda çalışmalar da yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Tabii milyonlarca emekli, aynı zamanda da milyonlarca asgari ücretliden bahsediyoruz. Bu anlamda da gözler 2027 yılının ocak ayına çevrilmiş vaziyette" dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam hesaplamalarını değerlendiren Çetin, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam formüllerine baktığımızda mevcut en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL olduğunu görüyoruz. Merkez Bankasının yeni bir güncellemesi var. Bir buçuk puanlık bir artış söz konusu. Yıl sonu enflasyon tahmin oranı yüzde 29,5'e yükseldi. Bu tahminler doğrultusunda yasal olarak yüzde 10'luk bir artıştan söz etmek mümkün. Merkez Bankasının son açıkladığı yıl sonu tahminlerine göre 23 bin 552 TL olan mevcut emekli maaşının yasal artışla 25 bin 900 TL'ye yükselmesi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.