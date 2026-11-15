Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2027 zam hesabı: En düşük maaş kaç TL olacak?

REFAH PAYI EKLENİRSE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Emekli maaşlarına yönelik olası iyileştirmelere de değinen Çetin, "Bir diğer noktaya baktığımızda emeklilerle ilgili bir iyileştirme söz konusu olacak. Yetkililer de bu konuda yoğun bir çalışma yürütüyor. Yüzde 10 ila 15'lik bir refah payı konuşuluyor. Bu da masada yer alan önemli konulardan biri. Mevcut 23 bin 552 TL olan emekli maaşına yüzde 10 ya da 15'lik refah payı eklendiğinde maaşın 28 bin 262 TL veya 29 bin 440 TL olarak güncellenmesi formüller arasında yer alıyor. Yani en düşük emekli maaşının 30 bin liraya dayanması öngörülüyor" şeklinde konuştu.

MEMUR EMEKLİLERİNDE 34 BİN LİRA BEKLENTİSİ Memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin hesaplamaları da paylaşan Çetin, "Memur emeklilerine baktığımızda en düşük memur emekli maaşı 31 bin lira. Bu rakamın da söz konusu tahminler doğrultusunda 34 bin liraya yükselmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ HESAP! İŞTE 6 AYRI SENARYO

ASGARİ ÜCRETTE ÜÇ FARKLI ZAM FORMÜLÜ Emekli maaşlarının ardından asgari ücret senaryolarına geçen Çetin, "Bir diğer konu başlığımız da milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiriyor. Burada da bazı senaryolar gündemde. Mevcut asgari ücret 28 bin 75 TL. Yeni asgari ücretin de Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'luk güncellemesiyle 36 bin 357 TL'ye çıkması gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. İkinci senaryoya baktığımızda yüzde 33,7'lik bir zam söz konusu. Bu da 37 bin 536 TL'ye tekabül ediyor. Son senaryoda ise yüzde 35'lik bir zam öngörülüyor. Bu senaryoda aylık artış 9 bin 826 TL olarak karşımıza çıkıyor. Böylece asgari ücretin 37 bin 901 TL'ye ulaşması hedefleniyor. Masadaki formüller bu şekilde yoğun olarak değerlendiriliyor" diye konuştu.

GÖZLER YILIN SON İKİ AYININ VERİLERİNDE Maaş hesaplamalarına ilişkin son durumu değerlendiren Çetin, "Bu kapsamda milyonlarca emeklinin, memur emeklisinin ve asgari ücretlinin gözü kulağı 2027'nin ocak ayına çevrilmiş vaziyette. Önümüzdeki iki aylık veriler de bekleniyor. Bu veriler geldikten sonra rakamlar daha da netlik kazanmış olacak. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız ve sözü size bırakacağız" dedi.