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Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında 2027 beklentisi değişti. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin öngörülerini güncelleyerek 2027 yıl sonu ons altın tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara düşürdü. Peki, yeni tahmine göre gram altın kaç TL olacak? İşte altın fiyatlarında öne çıkan senaryolar...

Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti 1

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2027 yılı sonuna ilişkin altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, daha önce ons başına 4 bin 800 dolar olarak açıkladığı hedef fiyatı 4 bin 650 dolara indirdi. 150 dolarlık değişiklik, önceki tahmine göre yaklaşık yüzde 3,1'lik düşüşe karşılık geliyor.

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Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti 2

Tahmin değişikliğinde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oldu. Goldman Sachs, kısa vadede faiz artışlarının altın talebini sınırlayabileceğini, buna karşın merkez bankalarının alımları ve ilerleyen dönemde beklenen faiz indirimleriyle altının yükseliş potansiyelini koruduğunu belirtti.

Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti 3

GOLDMAN SACHS 2027 ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Goldman Sachs, 2027 yıl sonu için ons altın hedefini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara çekti. Bankanın yeni tahmininde Fed'in faiz artışlarını sürdürebileceği beklentisi etkili oldu.

Banka, tahminini aşağı yönlü güncellemesine rağmen mevcut spot fiyat seviyelerinden Aralık 2027'ye kadar altının yaklaşık yüzde 16 yükseliş potansiyeli taşıdığını öngörüyor.

Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti 4

FED'İN FAİZ KARARLARI ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

Goldman Sachs ekonomistlerinin güncellenen projeksiyonuna göre Aralık 2026'da beklenen ikinci faiz artışının ardından Mart 2027'de 25 baz puanlık üçüncü bir artış gündeme gelebilir.

Faiz oranlarının yükselmeye devam etmesinin, özellikle 2027'nin ilk aylarında özel yatırımcıların altına yönelik talebini sınırlayabileceği değerlendiriliyor. Bu durumun merkez bankalarının alımlarına rağmen altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti 5

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Goldman Sachs, kısa vadeli faiz baskısına rağmen altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini koruyor.

Özellikle Çin Merkez Bankasının altın rezervlerini artırmaya yönelik talebinin sürmesi, piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Merkez bankalarının güçlü alımlarının, faiz politikalarından kaynaklanan baskıyı kısmen dengelemesi bekleniyor.

Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti 6

2027 SONUNDA ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Goldman Sachs'a göre altın piyasasının yönünü belirleyecek gelişmelerden biri de Fed'in 2027'nin sonlarına doğru para politikasında gevşemeye başlaması olacak.

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Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti 7

Faiz indirimlerinin gündeme gelmesiyle özel yatırımcıların yeniden altına yönelmesi bekleniyor. Banka, yatırımcı talebindeki olası toparlanmanın merkez bankalarının alımlarıyla birleşmesi durumunda ons altının Aralık 2027'de 4 bin 650 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti 8

2027'DE GRAM ALTIN KAÇ TL OLACAK?

Goldman Sachs'ın güncellediği ons altın tahmininin ardından gram altının 2027 yılında ulaşabileceği seviyeler de merak konusu oldu.

Dolar kurunun 50,33 TL olduğu varsayımıyla yapılan hesaplamalarda, ons altının 4 bin 650 dolara ulaşması halinde gram altının yaklaşık 7 bin 524 TL seviyesinde olması öngörülüyor.

Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti 9

Aynı kur varsayımıyla ons altının 4 bin 800 dolara yükselmesi durumunda gram altının yaklaşık 7 bin 767 TL, 5 bin dolara ulaşması halinde ise 8 bin 91 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti 10

Ons altın fiyatı

Hesaplanan gram altın

4.650 dolar

7.524 TL

4.800 dolar

7.767 TL

5.000 dolar

8.091 TL

5.200 dolar

8.414 TL

5.400 dolar

8.738 TL

Not: Tablodaki gram altın tutarları, dolar/TL kurunun 50,33 TL olduğu varsayımıyla yapılan teorik hesaplamalardır. Goldman Sachs'ın doğrudan gram altın tahmini değildir. Hesaplamalarda 1 onsun 31,1034768 gram olduğu esas alınmıştır. Gelecekteki döviz kuru ve piyasa koşullarına göre rakamlar değişebilir. Tutarlar alış-satış farklarını ve işlem maliyetlerini içermez.

Cüneyt Akçatepe
Editör
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