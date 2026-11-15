Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti
Altın fiyatlarında 2027 beklentisi değişti. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin öngörülerini güncelleyerek 2027 yıl sonu ons altın tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara düşürdü. Peki, yeni tahmine göre gram altın kaç TL olacak? İşte altın fiyatlarında öne çıkan senaryolar...
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2027 yılı sonuna ilişkin altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, daha önce ons başına 4 bin 800 dolar olarak açıkladığı hedef fiyatı 4 bin 650 dolara indirdi. 150 dolarlık değişiklik, önceki tahmine göre yaklaşık yüzde 3,1'lik düşüşe karşılık geliyor.
Tahmin değişikliğinde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oldu. Goldman Sachs, kısa vadede faiz artışlarının altın talebini sınırlayabileceğini, buna karşın merkez bankalarının alımları ve ilerleyen dönemde beklenen faiz indirimleriyle altının yükseliş potansiyelini koruduğunu belirtti.
GOLDMAN SACHS 2027 ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ
Goldman Sachs, 2027 yıl sonu için ons altın hedefini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara çekti. Bankanın yeni tahmininde Fed'in faiz artışlarını sürdürebileceği beklentisi etkili oldu.
Banka, tahminini aşağı yönlü güncellemesine rağmen mevcut spot fiyat seviyelerinden Aralık 2027'ye kadar altının yaklaşık yüzde 16 yükseliş potansiyeli taşıdığını öngörüyor.
FED'İN FAİZ KARARLARI ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?
Goldman Sachs ekonomistlerinin güncellenen projeksiyonuna göre Aralık 2026'da beklenen ikinci faiz artışının ardından Mart 2027'de 25 baz puanlık üçüncü bir artış gündeme gelebilir.
Faiz oranlarının yükselmeye devam etmesinin, özellikle 2027'nin ilk aylarında özel yatırımcıların altına yönelik talebini sınırlayabileceği değerlendiriliyor. Bu durumun merkez bankalarının alımlarına rağmen altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DEVAM EDECEK Mİ?
Goldman Sachs, kısa vadeli faiz baskısına rağmen altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini koruyor.
Özellikle Çin Merkez Bankasının altın rezervlerini artırmaya yönelik talebinin sürmesi, piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Merkez bankalarının güçlü alımlarının, faiz politikalarından kaynaklanan baskıyı kısmen dengelemesi bekleniyor.