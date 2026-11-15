Gram altında 2027 senaryosu! Yatırım devinden yeni tahmin: Fiyat hesapları değişti

2027 SONUNDA ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? Goldman Sachs'a göre altın piyasasının yönünü belirleyecek gelişmelerden biri de Fed'in 2027'nin sonlarına doğru para politikasında gevşemeye başlaması olacak. METEOROLOJİDEN İL İL SON TAHMİNLER!

Faiz indirimlerinin gündeme gelmesiyle özel yatırımcıların yeniden altına yönelmesi bekleniyor. Banka, yatırımcı talebindeki olası toparlanmanın merkez bankalarının alımlarıyla birleşmesi durumunda ons altının Aralık 2027'de 4 bin 650 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

2027'DE GRAM ALTIN KAÇ TL OLACAK? Goldman Sachs'ın güncellediği ons altın tahmininin ardından gram altının 2027 yılında ulaşabileceği seviyeler de merak konusu oldu. Dolar kurunun 50,33 TL olduğu varsayımıyla yapılan hesaplamalarda, ons altının 4 bin 650 dolara ulaşması halinde gram altının yaklaşık 7 bin 524 TL seviyesinde olması öngörülüyor.

Aynı kur varsayımıyla ons altının 4 bin 800 dolara yükselmesi durumunda gram altının yaklaşık 7 bin 767 TL, 5 bin dolara ulaşması halinde ise 8 bin 91 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.