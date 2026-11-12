Öte yandan kamu personelinin ücret sisteminde kapsamlı bir değişiklik için hazırlıklar başladı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na giren düzenlemeyle kamudaki ücret yapısının sadeleştirilmesi, maaşların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerine göre yeniden ele alınması hedefleniyor.

TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine dayanan hesaplamada, Ocak 2027 memur zammı yaklaşık yüzde 7,91 olarak öne çıkıyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 779 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dört aylık zam hesabı ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesiyle maaşlara ilişkin yeni bir senaryo gündeme geldi.

Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor.

Böylece dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 enflasyon gerçekleşti.

Bu farkın Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla bileşik olarak hesaplanması sonucunda toplam zam oranı yaklaşık yüzde 7,91'e ulaşıyor.

Yeni tahmine dayanan hesaplamada 2026'nın ikinci altı aylık enflasyonu yaklaşık yüzde 9,97 olarak bulunuyor.

Bu gelişmenin ardından memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaşlarına ilişkin hesaplamalar da güncellendi.

Ancak bu oran kesinleşmiş bir zam kararı değil. Hesaplama, TCMB'nin yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi varsayımına dayanıyor.

Böylece dört aylık gerçekleşmiş enflasyona göre yüzde 6,27 olan zam hesabı, Merkez Bankasının yeni yıl sonu tahminine dayanan senaryoda yüzde 7,91'e yükseliyor.

Bu yönteme göre Ocak 2027 memur zammı yaklaşık yüzde 7,91 olarak hesaplanıyor.

Ardından yüzde 7'lik önceki dönem toplu sözleşme artışı dikkate alınıyor ve yeni dönemin yüzde 5'lik zammı bileşik olarak uygulanıyor.

Hesaplamada yıllık enflasyon oranından ilk altı aylık enflasyon doğrudan çıkarılmıyor. Yıllık enflasyon endeksi, ilk altı aylık enflasyon endeksine oranlanarak ikinci altı aylık artış bulunuyor.

OCAK 2027 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının yeni tahminiyle yapılan hesaplamalar, polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin yeni rakamları gündeme getirdi.

Yüzde 7,91'lik zam senaryosunda en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan yaklaşık 75 bin 779 liraya yükseliyor.

Aynı hesaplamaya göre uzman doktor maaşı yaklaşık 184 bin 235 lira, polis memuru maaşı 99 bin 944 lira, öğretmen maaşı ise 89 bin 839 lira olarak öne çıkıyor.

Bu rakamlar, mevcut maaşlar üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları gösteriyor. Kesin tutarlar, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verileri ve maaş unsurlarının netleşmesiyle belirlenecek.