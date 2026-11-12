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Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo

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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 zammına çevrildi. Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle zamlı maaşlar kalem kalem yeniden hesaplandı. Yeni tahmine göre ikinci altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,97, toplam memur zammının ise yüzde 7,91 olması bekleniyor. Peki, Ocak 2027'de polis, öğretmen, doktor ve diğer memurların maaşları kaç TL olacak? İşte güncel zam senaryoları ve meslek meslek maaş tablosu...

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 1

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dört aylık zam hesabı ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesiyle maaşlara ilişkin yeni bir senaryo gündeme geldi.

TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine dayanan hesaplamada, Ocak 2027 memur zammı yaklaşık yüzde 7,91 olarak öne çıkıyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 779 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

Öte yandan kamu personelinin ücret sisteminde kapsamlı bir değişiklik için hazırlıklar başladı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na giren düzenlemeyle kamudaki ücret yapısının sadeleştirilmesi, maaşların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerine göre yeniden ele alınması hedefleniyor.

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Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 2

MEMUR ZAMMINDA DÖRT AYLIK HESAP ORTAYA ÇIKTI

Ocak 2027'de memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranının belirlenmesinde enflasyon verileri etkili olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 enflasyon gerçekleşti.

Böylece dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor.

Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

Kesin zam oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 3

MERKEZ BANKASININ YENİ TAHMİNİYLE MEMUR ZAMMI YENİDEN HESAPLANDI

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım'da açıkladığı yılın son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaşlarına ilişkin hesaplamalar da güncellendi.

Yeni tahmine dayanan hesaplamada 2026'nın ikinci altı aylık enflasyonu yaklaşık yüzde 9,97 olarak bulunuyor.

Altı aylık enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşan bölümü dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,78 enflasyon farkı ortaya çıkıyor.

Bu farkın Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla bileşik olarak hesaplanması sonucunda toplam zam oranı yaklaşık yüzde 7,91'e ulaşıyor.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 4

GÜNCEL TCMB TAHMİNİNE GÖRE ZAM HESABI

Hesaplama

Oran

TCMB'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini

%29,50

2026 ilk altı aylık enflasyon

%17,76

2026 ikinci altı aylık tahmini enflasyon

%9,97

Tahmini memur enflasyon farkı

%2,78

Ocak 2027 toplu sözleşme zammı

%5

Toplam tahmini Ocak 2027 zammı

%7,91

Hesaplamada yıllık enflasyon oranından ilk altı aylık enflasyon doğrudan çıkarılmıyor. Yıllık enflasyon endeksi, ilk altı aylık enflasyon endeksine oranlanarak ikinci altı aylık artış bulunuyor.

Ardından yüzde 7'lik önceki dönem toplu sözleşme artışı dikkate alınıyor ve yeni dönemin yüzde 5'lik zammı bileşik olarak uygulanıyor.

Bu yönteme göre Ocak 2027 memur zammı yaklaşık yüzde 7,91 olarak hesaplanıyor.

Böylece dört aylık gerçekleşmiş enflasyona göre yüzde 6,27 olan zam hesabı, Merkez Bankasının yeni yıl sonu tahminine dayanan senaryoda yüzde 7,91'e yükseliyor.

Ancak bu oran kesinleşmiş bir zam kararı değil. Hesaplama, TCMB'nin yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi varsayımına dayanıyor.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 5

OCAK 2027 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının yeni tahminiyle yapılan hesaplamalar, polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin yeni rakamları gündeme getirdi.

Yüzde 7,91'lik zam senaryosunda en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan yaklaşık 75 bin 779 liraya yükseliyor.

Aynı hesaplamaya göre uzman doktor maaşı yaklaşık 184 bin 235 lira, polis memuru maaşı 99 bin 944 lira, öğretmen maaşı ise 89 bin 839 lira olarak öne çıkıyor.

Bu rakamlar, mevcut maaşlar üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları gösteriyor. Kesin tutarlar, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verileri ve maaş unsurlarının netleşmesiyle belirlenecek.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 6

POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI İÇİN GÜNCEL TABLO

Ocak 2027 memur maaşları, dört aylık gerçekleşen enflasyon ve farklı kurumların yıl sonu tahminlerine göre hesaplandı.

Merkez Bankasının yüzde 29,5'e yükselttiği yeni tahmine dayanan yüzde 7,91'lik zam senaryosu da karşılaştırmaya eklendi.

Meslek

Mevcut maaş

4 aylık %6,27

Eski TCMB %6,67

OVP %7

Güncel TCMB %7,91

PKA %8,02

AA Finans %8,03

FKE %8,39

Uzman doktor

170.730

181.435

182.118

182.681

184.235

184.423

184.440

185.054

Profesör

153.208

162.814

163.427

163.933

165.327

165.495

165.511

166.062

Mühendis

109.185

116.031

116.468

116.828

117.822

117.942

117.953

118.346

Şube müdürü

107.110

113.826

114.254

114.608

115.582

115.700

115.711

116.097

Araştırma görevlisi

102.779

109.223

109.634

109.974

110.909

111.022

111.032

111.402

Avukat

102.135

108.539

108.947

109.284

110.214

110.326

110.336

110.704

Başkomiser

101.242

107.590

107.995

108.329

109.250

109.362

109.372

109.736

Polis memuru

92.618

98.425

98.796

99.101

99.944

100.046

100.055

100.389

Uzman öğretmen

92.166

97.945

98.313

98.618

99.456

99.558

99.567

99.899

Vaiz

86.983

92.437

92.785

93.072

93.863

93.959

93.968

94.281

Hemşire

84.845

90.165

90.504

90.784

91.556

91.650

91.658

91.963

Öğretmen

83.254

88.474

88.807

89.082

89.839

89.931

89.939

90.239

Teknisyen

75.877

80.634

80.938

81.188

81.879

81.962

81.970

82.243

Memur

73.070

77.651

77.944

78.185

78.850

78.930

78.938

79.201

En düşük memur maaşı

70.224

74.627

74.908

75.140

75.779

75.856

75.863

76.116

Not: Tutarlar TL cinsindendir. Tablodaki maaşlar zam senaryolarına göre hesaplanmış tahmini rakamlardır.

Senaryo açıklamaları: OVP, Orta Vadeli Program'ı; PKA, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni; FKE, Finansal Kurumlar Birliğinin beklenti anketini ifade ediyor. Eski TCMB sütunu yüzde 28'lik, güncel TCMB sütunu ise yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine dayanıyor. AA Finans sütununda kurumun önceki beklentisi esas alınıyor.

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Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 7

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Ocak 2027 zammı, memurların yanı sıra memur emeklilerinin aylıklarını da etkileyecek.

Dört aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan yüzde 6,27'lik artış hesabına göre polis memuru emeklisinin aylığı 50 bin 46 liraya, öğretmen emeklisinin aylığı 49 bin 849 liraya, pratisyen hekim emeklisinin aylığı ise 72 bin 998 liraya yükseliyor.

Merkez Bankasının yeni tahminine dayanan yüzde 7,91'lik zam senaryosunda ise polis memuru emeklisinin aylığı yaklaşık 50 bin 818 lira, öğretmen emeklisinin aylığı 50 bin 618 lira, pratisyen hekim emeklisinin aylığı ise 74 bin 124 lira olarak hesaplanıyor.

Bu tutarlar, mevcut emekli aylıklarına tahmini zam oranının uygulanmasıyla elde ediliyor. Kesin aylıklar unvan, derece ve kişisel maaş unsurlarına göre değişebilecek.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 8

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM HESABINI NASIL ETKİLEYECEK?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Bu süreçte farklı kurumların yıl sonu tahminleri de maaş hesaplamalarına yön veriyor.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 9

DÖRT AYLIK GERÇEKLEŞEN ENFLASYON: YÜZDE 6,27 ZAM

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin verilerle ikinci altı aylık dönemin ilk dört ayında kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.

Bu veriler üzerinden hesaplanan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.

Bu hesapta en düşük memur maaşı 74 bin 627 lira olarak öne çıkıyor.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 10

GÜNCEL TCMB SENARYOSU: YÜZDE 7,91 ZAM

Merkez Bankasının 12 Kasım'da açıkladığı yeni tahmine göre 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 olması bekleniyor.

Bu tahmine dayanan hesaplamada ikinci altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 9,97, memurların enflasyon farkı ise yaklaşık yüzde 2,78 oluyor.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yaklaşık yüzde 7,91'e ulaşıyor.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 75 bin 779 lira olarak hesaplanıyor.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 11

ÖNCEKİ TCMB SENARYOSU: YÜZDE 6,67 ZAM

Merkez Bankasının önceki yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ikinci altı aylık enflasyon yüzde 8,70 olarak hesaplanıyordu.

Bu varsayımda yaklaşık yüzde 1,59 enflasyon farkı ve toplam yüzde 6,67 zam öngörülüyordu.

En düşük memur maaşı ise 74 bin 908 lira olarak hesaplanmıştı.

Yeni tahminle birlikte TCMB'ye dayanan zam senaryosu yüzde 6,67'den yaklaşık yüzde 7,91'e yükselmiş oldu.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 12

OVP SENARYOSU: YÜZDE 7 ZAM

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre altı aylık enflasyon yüzde 9,04 olacak.

Bu durumda enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 7'ye ulaşacak. En düşük memur maaşı ise 75 bin 140 lira olacak.

Emeklilerin maaşı ne kadar artacak? EMEKLİLERİN MAAŞI NE KADAR ARTACAK?
Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 13

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: YÜZDE 8,02 ZAM

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıllık enflasyon yüzde 29,63, altı aylık enflasyon ise yüzde 10,08 olarak tahmin ediliyor.

Bu senaryoda toplam zam oranı yüzde 8,02'ye ulaşırken, en düşük memur maaşı 75 bin 856 lira olarak hesaplanıyor.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 14

AA FİNANS SENARYOSU: YÜZDE 8,03 ZAM

AA Finans beklentisine dayanan yüzde 8,03'lük zam senaryosunda en düşük memur maaşı 75 bin 863 liraya yükseliyor.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 15

FKE SENARYOSU: YÜZDE 8,39 ZAM

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKE) ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 30,06, altı aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 10,45 olarak yer aldı.

Bu tahmine göre toplam zam oranı yüzde 8,39'a ulaşacak. En düşük memur maaşı ise 76 bin 116 lira olarak hesaplanıyor.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 16

MEMUR MAAŞLARINDA YENİ DÖNEM: ÜCRET SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Ocak 2027 zammına ilişkin hesaplamalar sürerken, kamu personelinin ücret sisteminde de yeni bir düzenleme için hazırlık yapılıyor.

27 Ekim 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kamuda farklı statülerde çalışan personelin ücret sistemlerinin analiz edilmesi ve mevcut yapının sadeleştirilmesi hedefi yer aldı.

Programın "Kamuda İnsan Kaynakları" bölümünde, yeni ücret sistemine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek, unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır."

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 17

YENİ MAAŞ SİSTEMİNDE HANGİ KRİTERLER ESAS ALINACAK?

Yeni modelde kamu personelinin ücretlerinin belirlenmesinde unvanların yanı sıra yapılan işin güçlüğü, kullanılan yetkiler ve üstlenilen sorumluluklar dikkate alınacak.

Böylece farklı istihdam statülerine göre şekillenen mevcut ücret yapısının sadeleştirilmesi ve maaş sisteminin görev ile sorumluluk esasına göre yeniden ele alınması amaçlanıyor.

Çalışmaların koordinasyonunu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üstlenecek. Sürece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı da katkı sağlayacak.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 18

MEMURLARIN MAAŞLARI YENİ SİSTEMLE HEMEN DEĞİŞECEK Mİ?

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ücret sisteminin sadeleştirilmesine yönelik hedef yer alsa da yeni maaş tutarları ve uygulamaya geçiş tarihi henüz açıklanmadı.

Kamuda farklı statülerde istihdam edilen personelin ücret yapısının analiz edilmesinin ardından yeni sistemin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Bu nedenle ücret sistemine ilişkin düzenleme ile Ocak 2027'de uygulanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ayrı süreçler olarak değerlendiriliyor.

Memur maaşları sil baştan! TCMB sonrası Ocak 2027 zam hesabı değişti: Meslek meslek yeni tablo 19

OCAK 2027 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Dört aylık veriler üzerinden yapılan yüzde 6,27'lik hesap ve yıl sonu tahminlerine dayanan diğer senaryolar, maaşların hangi seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor.

Merkez Bankasının güncel yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmini gerçekleşirse toplam memur zammının yaklaşık yüzde 7,91 olması hesaplanıyor.

Kesin zam oranı ve yeni maaş tutarları ise altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

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2027 yeni asgari ücret kaç TL olacak? Merkez Bankasının yıl sonu tahminiyle zam hesabı değişti
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