2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için komisyon çalışmalarının aralık ayında başlayacağını açıkladı. Çalışanların enflasyon karşısında mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bakan Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücretlimizi mağdur etmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, mümkün olan en yüksek rakamı vermeye çalışacağız."

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Ocak 2026'da yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükselen asgari ücretin 2027 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni ücretin belirlenmesine yönelik görüşmeler öncesinde farklı zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılırken, yüzde 40 ve 45'lik artış ihtimalleri de gündeme geldi. Merkez Bankasının güncel enflasyon tahmini üzerinden yapılan yüzde 29,5'lik hesaplama da bu olasılıklara eklendi.

UZMAN İSİMDEN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç, asgari ücrette olası artış oranlarını değerlendirerek yeni yılda çalışanların alabileceği ücretlere ilişkin hesaplamalarını paylaştı. Genç, şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücrette yüzde 25 artışla net asgari ücretimiz 35.094 liraya ulaşır. Yüzde 30 artışla ise asgari ücretimiz 36.498 TL olur. Yüzde 35 artışla asgari ücretimiz 37.902 lira olur. Yüzde 40 ve yüzde 45 şeklinde de koyduk, asgari ücret artışı muhtemeldir diye. Yüzde 40 artışla 39.306 TL, yüzde 45 artışla 40.709 lira ise asgari ücretimiz oluşur."

ZAM ORANLARINA GÖRE YENİ MAAŞ HESAPLAMALARI 2026 yılı net asgari ücreti üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası maaş tutarları şöyle: Yüzde 25 zam – 35.094 TL Yüzde 29,5 zam – 36.358 TL Yüzde 30 zam – 36.498 TL Yüzde 35 zam – 37.902 TL Yüzde 40 zam – 39.306 TL Yüzde 45 zam – 40.709 TL Yüzde 29,5'lik artış hesabı, Merkez Bankasının güncel enflasyon tahmini esas alınarak yapıldı. Diğer hesaplamalar ise Mali Müşavir Mustafa Genç'in değerlendirmelerine dayanıyor.