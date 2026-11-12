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2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo

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Milyonlarca çalışanın gözü 2027 asgari ücret zammına çevrildi. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesinin ardından yeni maaş hesapları gündeme geldi. Peki, 2027'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplanan güncel tutar ve 5 ayrı zam senaryosu...

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 1

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren zam görüşmeleri öncesinde gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltmesiyle yeni maaş hesaplamaları gündeme geldi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili açıklamaları dikkat çekerken, A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç'in değerlendirmeleriyle farklı zam oranlarına göre oluşabilecek net ücretler de merak konusu oldu.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 3

ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ! GÖZLER ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen yılın son Enflasyon Raporu toplantısında 2026, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin güncel tahminleri açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti. Bankanın 2027 yılı tahmini yüzde 15'ten yüzde 21'e, 2028 yılı tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 13,5'e çıkarıldı.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 4

Böylece 2026 yılı tahmini 1,5 puan, 2027 tahmini 6 puan, 2028 tahmini ise 4,5 puan yukarı yönlü güncellendi.

Yeni tahminler, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde ekonomik beklentiler açısından önem taşıyor.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 5

2027 ASGARİ ÜCRETTE YENİ HESAP: MAAŞLAR KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesinin ardından mevcut asgari ücret üzerinden yeni bir hesaplama yapıldı.

Net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücrete yüzde 29,5 oranında artış uygulanması halinde yeni ücret yaklaşık 36 bin 358 liraya ulaşacak.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 6

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için komisyon çalışmalarının aralık ayında başlayacağını açıkladı.

Çalışanların enflasyon karşısında mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bakan Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretlimizi mağdur etmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, mümkün olan en yüksek rakamı vermeye çalışacağız."

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 7

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak 2026'da yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükselen asgari ücretin 2027 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor.

Yeni ücretin belirlenmesine yönelik görüşmeler öncesinde farklı zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılırken, yüzde 40 ve 45'lik artış ihtimalleri de gündeme geldi.

Merkez Bankasının güncel enflasyon tahmini üzerinden yapılan yüzde 29,5'lik hesaplama da bu olasılıklara eklendi.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 8

UZMAN İSİMDEN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç, asgari ücrette olası artış oranlarını değerlendirerek yeni yılda çalışanların alabileceği ücretlere ilişkin hesaplamalarını paylaştı.

Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrette yüzde 25 artışla net asgari ücretimiz 35.094 liraya ulaşır. Yüzde 30 artışla ise asgari ücretimiz 36.498 TL olur. Yüzde 35 artışla asgari ücretimiz 37.902 lira olur.

Yüzde 40 ve yüzde 45 şeklinde de koyduk, asgari ücret artışı muhtemeldir diye. Yüzde 40 artışla 39.306 TL, yüzde 45 artışla 40.709 lira ise asgari ücretimiz oluşur."

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 9

ZAM ORANLARINA GÖRE YENİ MAAŞ HESAPLAMALARI

2026 yılı net asgari ücreti üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası maaş tutarları şöyle:

  1. Yüzde 25 zam – 35.094 TL
  2. Yüzde 29,5 zam – 36.358 TL
  3. Yüzde 30 zam – 36.498 TL
  4. Yüzde 35 zam – 37.902 TL
  5. Yüzde 40 zam – 39.306 TL
  6. Yüzde 45 zam – 40.709 TL

Yüzde 29,5'lik artış hesabı, Merkez Bankasının güncel enflasyon tahmini esas alınarak yapıldı. Diğer hesaplamalar ise Mali Müşavir Mustafa Genç'in değerlendirmelerine dayanıyor.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 10

ASGARİ ÜCRET 40 BİN TL'Yİ AŞACAK MI?

Mali Müşavir Mustafa Genç'in hesaplamalarına göre asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde net ücret 39 bin 306 liraya yükselecek.

Yüzde 45'lik artış senaryosunda ise asgari ücret 40 bin 709 liraya ulaşarak 40 bin lira sınırını aşacak.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 11

Merkez Bankasının yeni tahmini üzerinden hesaplanan yüzde 29,5'lik artışta ise net ücret yaklaşık 36 bin 358 lira olacak.

Ancak bu rakamların tamamı olası artış oranları üzerinden yapılan hesaplamaları yansıtıyor. Henüz kesinleşmiş bir asgari ücret zammı bulunmuyor.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 12

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmelerin ardından belirlenecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeli komisyonun yeni ücret üzerinde uzlaşmaya varmak amacıyla en az 4 toplantı yapması bekleniyor.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 13

Görüşmelerin ardından nihai kararın 20-25 Aralık tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 14
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2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 15

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMINDA KURUŞU KURUŞUNA HESAP
2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? 6 ayrı senaryo 16
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