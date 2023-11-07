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Haberler Galeri En az lise mezunları için KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı bugün başladı! Temizlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, büro personeli, teknisyen, hemşire alımı…

En az lise mezunları için KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı bugün başladı! Temizlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, büro personeli, teknisyen, hemşire alımı…

Kamuya bugün itibari ile belirtilen kadrolara 558 memur, personel ve işçi alımı yapılmaya başladı. Farklı kadrolar için alım yapacağını açıklayan kurumlar bazı kadrolar için KPSS 50 puan şartı ararken, bazı kadrolara lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlıyor. İşte alım yapacak kurumlar…

Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:56
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En az lise mezunları için KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı bugün başladı! Temizlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, büro personeli, teknisyen, hemşire alımı…

Kamuya çok çok sayıda memur, personel ve işçi alımı bugün itibari ile başladı! Büro Personeli, Spor Uzmanı, Tekniker, Aşçı, Temizlik Görevlisi, Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Montaj Kaynak İşçisi, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Hemşire, Sigortacılık Uzman Yardımcısı, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, V.H.K.İ, Tahsildar ve Mühendis kadrolarına personel alımı yapacağını açıklayan kurumlar kadrolara değişiklik göstermekle birlikte adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. Bazı kadrolar için ise en az lise mezunu olmak yeterli. İşte 6 Kasım itibari ile başlayan memur, personel ve işçi alım ilanları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az lise mezunları için KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı bugün başladı! Temizlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, büro personeli, teknisyen, hemşire alımı…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

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En az lise mezunları için KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı bugün başladı! Temizlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, büro personeli, teknisyen, hemşire alımı…

-Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

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En az lise mezunları için KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı bugün başladı! Temizlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, büro personeli, teknisyen, hemşire alımı…

-Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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En az lise mezunları için KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı bugün başladı! Temizlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, büro personeli, teknisyen, hemşire alımı…

ALIM YAPACAK KADROLAR