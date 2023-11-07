07 Kasım 2023, Salı
En az lise mezunları için KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı bugün başladı! Temizlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, büro personeli, teknisyen, hemşire alımı…
Kamuya bugün itibari ile belirtilen kadrolara 558 memur, personel ve işçi alımı yapılmaya başladı. Farklı kadrolar için alım yapacağını açıklayan kurumlar bazı kadrolar için KPSS 50 puan şartı ararken, bazı kadrolara lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlıyor. İşte alım yapacak kurumlar…
Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:56
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