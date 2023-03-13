Emekliye %9.80 zam kesinleşti! Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! İkramiye, intibak, ek zam artışı...

Emekli ve memur maaşları için yeni oranlar gelmeye devam ediyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Bu anlamda 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeni maaş tablosu şekillenecek. Şu ana kadar açıklanan veriler sonrası SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm emekliler için %9.80 zam farkı ortaya çıktı. 2 aylık verilere göre maaş hesaplamaları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Temmuz maaş zammı için güncel hesaplama!