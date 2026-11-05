Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü! Uzmanlardan Ocak 2027 maaş hesabı: Masada bu rakamlar var

REFAH PAYINDA 4 SENARYO: 5, 10, 15 VE 20 PUAN MASADA Faruk Erdem, seyyanen zam seçeneğinin yanı sıra enflasyon artışına ek refah payı verilmesinin de değerlendirilen formüller arasında bulunduğunu aktardı. Olası refah payının 5, 10, 15 veya 20 puan olabileceğini belirten Erdem, "Ocak artışı artık yüzde 40'ı bulacak. O da aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Bunun üzerine 5 puan mı, 10 puan mı, 15 puan mı, 20 puan mı olur, bilemiyoruz. Bir refah payı eklenerek ocak artışının enflasyonun üzerinde yapılması artık kesin gözüyle görülüyor" ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI OCAK VE TEMMUZ AYLARINA BÖLÜNEBİLİR Mİ? Faruk Erdem, ilave artışın ocak ve temmuz aylarına bölünmesi ya da kalıcı bir uygulamaya dönüştürülmesi ihtimallerine de dikkat çekti. Erdem, "Benim dikkat çekmek istediğim bir başka nokta da şu: Bu refah payı belki ikiye bölünüp önce ocakta, sonra da temmuzda uygulanabilir. Biliyorsunuz, altı ay sonra bir artış daha olacak. Temmuzda enflasyonun biraz daha düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl enflasyonun düşmesini de bekliyoruz. Dolayısıyla temmuza da bir refah payı gelebilir. Ya da kalıcı bir düzenleme yapılabilir. Örneğin her enflasyon artışına 5 puan refah payı eklenmesi gibi kalıcı bir uygulama da olabilir. Özetle, enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını görüyoruz" dedi. EMEKLİYE 15 BİN TL SEYYANEN ZAM MI GELİYOR? REFAH PAYI VE MAAŞ DÜZENLEMESİNDE GÖZLER MECLİS'TE

Refah payının miktarı ve uygulama biçiminin Meclis sürecinde netleşebileceğini belirten Erdem, "Bunun kaç puan olacağını ocakta göreceğiz. Hatta belki de 27 Kasım'da Meclise gelecek düzenlemeyle göreceğiz. Belki o düzenleme Mecliste görüşülürken de değişebilir. Dolayısıyla bu düzenleme, Sayın Bakanın ifadesiyle tamamlanıp Sayın Cumhurbaşkanına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanı son kararı verdikten sonra da Meclisin iradesine bırakılacak" ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE GIDA VE FATURA DESTEĞİ Mİ GELECEK? Faruk Erdem ayrıca, 65 yaş üstündeki emeklilere nakdi yardımların dışında gıda ve enerji faturaları için destek sağlanabileceğini belirtti. Erdem, "Bu konu çok konuşuluyor. Daha yaşlı ve ihtiyacı olan emekliler açısından farklı bir uygulama yapılabilir mi diye değerlendiriliyor. İhtiyaç sahiplerine sadece nakdi destek değil, ayni destekler de olabilir. Bu ne olabilir? Bir emeklilik kartıyla gıda yardımı yapılabilir. Enerji faturalarına, doğal gaz ve elektrik faturalarına destek sağlanabilir. Çocuk yardımı gibi uygulamalar olabilir. Vatandaşlık maaşı devreye girdiğinde emekliler de bu kapsama alınabilir. Dolayısıyla bahsettiğimiz iki konunun dışında, emeklilerin gelirini ve hayat standartlarını artırıcı bazı tedbirler de bu yasal düzenlemenin içinde olabilir" şeklinde konuştu.