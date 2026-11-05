Emekliye 15 bin TL seyyanen zam formülü! Uzmanlardan Ocak 2027 maaş hesabı: Masada bu rakamlar var
Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak 2027 zammı için geri sayım sürüyor. AK Parti kulislerinde seyyanen artış ve refah payı formüllerinin konuşulduğu belirtilirken, çalışmaların 27 Kasım sonrasında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Peki, emekliye 15 bin TL seyyanen zam yapılacak mı, olası bir refah payı artışı nasıl uygulanacak? Uzmanlar, A Haber canlı yayınında emekliye zam formüllerini değerlendirdi.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Dört aylık enflasyon verileriyle zam oranı yüzde 8,29'a ulaşırken, hükümetin üzerinde çalıştığı ilave iyileştirmeler de gündemdeki yerini koruyor. Seyyanen zam, refah payı ve kök maaşlara yönelik olası düzenlemelerde gözler Meclis'ten gelecek haberlere çevrildi.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında emeklilerin merak ettiği zam formüllerini masaya yatırdı. Yasal düzenlemenin Meclis takviminden seyyanen artışın nasıl uygulanabileceğine, refah payı seçeneklerinden 65 yaş üstü emeklilere yönelik desteklere kadar birçok başlığa değinen Erdem, 27 Kasım sonrasına dikkat çekti.
EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Meclis takvimini hatırlatan Faruk Erdem, çalışmanın aralık ayında yasalaşabileceğini ve ocak ayındaki ilk maaş artışına yetiştirilebileceğini söyledi.
Erdem, "Takvim aslında çok sıkıştı. Bütçe görüşmeleri komisyonda 27 Kasım'da bitecek. Dolayısıyla bu yasal düzenleme komisyona gelecek. Bütçe görüşmelerinin bir de Genel Kurul aşaması var ancak komisyon, emeklilerin ek gelirleriyle ilgili yasal düzenlemeyi görüşmeye başlayacak. Öyle görünüyor ki bu yasal düzenleme aralık ayı içinde Meclisten çıkacak ve ocakta uygulanmaya başlayacak. Çünkü ilk maaş artışı ocakta olacak" ifadelerini kullandı.
KÖK MAAŞLAR NASIL DÜZENLENECEK?
Faruk Erdem, seyyanen artışın herkese aynı tutarda uygulanması veya en düşük maaşlardan başlayarak kademeli şekilde verilmesi ihtimallerine değindi.
Erdem, "Burada iki konu öne çıkıyor. Birisi seyyanen zam. Bunun da iki yönü olabilir. Birincisi, herkese belli miktarda bir seyyanen zam yapılması. Ben bunu biraz zayıf ihtimal görüyorum. Çünkü hem Sayın Bakanın hem de Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında 'adalet' ve 'hakkaniyet' kelimeleri kullanıldı. Buradan kasıt şu: Herkesin durumu farklı. Birisi daha az, birisi daha çok prim ödemiş. Dolayısıyla burada bir adalet sağlanması lazım. Eşitlik her zaman adalet olmuyor. Bu nedenle seyyanen artışın en düşük emekli maaşından başlayarak kademeli şekilde bütün maaşlara yansıtılması söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.
Seyyanen artışın oransal zamdan farklı olduğuna dikkat çeken Erdem, "Seyyanen zam aslında oransal değil. Mesela herkese 5 bin lira verilmesi gibi. Seyyanen zam bu demek. Dolayısıyla burada bir rakam belirlenip bu rakam kademeli olarak en düşükten başlayarak uygulanabilir. Öncelikle kök maaşlar belli bir seviyeye getirilebilir" dedi.