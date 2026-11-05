Anne adaylarına yapılan haksız fesihler mahkemelerden dönerken; Yargıtay'ın yerleşik içtihatları doğrultusunda işveren, mağdur ettiği hamile çalışana standart tazminatlarının yanı sıra 4 maaşa kadar ilave 'ayrımcılık tazminatı' ödemek zorunda kalıyor.

Çalışma hayatında kadınların karşılaştığı en büyük engellerden biri olan hamilelik nedeniyle işten çıkarılma uygulaması, yargı duvarına tosluyor.

HAMİLELİK SEBEBİYLE İŞTEN ÇIKARMAK YASAL DEĞİL

Kadınların iş hayatında yaşadığı ayrımcılık, ne yazık ki hamilelik döneminde de kendini hissettiriyor. Sırf anne olacağı için işine son verilen kadınların yasal olarak korunma altında olduğunu belirten Avukat İyaz Çimen, "Özellikle bir kadın çalışanın sadece hamile kaldığı için işten çıkarılıyor olması ayrımcılık yasağının ihlali niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Hamile çalışanların hedef alınmasına tepki gösteren bir vatandaş ise, "Vicdansızlık yani, hamile kadın kendisi çalışabiliyorsa ona yardımcı olmak lazım" sözleriyle çalışan anne adaylarına destek verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.