Hamile diye işten atılan çalışana yargı güvencesi: Tazminata ek 4 maaş ceza
Çalışma hayatında hamilelik nedeniyle işten çıkarılan kadın çalışanlar, yargı kararlarıyla güvence altına alınıyor. Hamile olduğu için işine son verilen çalışanlar, kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra 4 maaşa kadar ayrımcılık tazminatı talep edebiliyor. Avukat İyaz Çimen, hak arama sürecinde tanık ve delillerin önemine dikkat çekerek, anne adaylarının işten çıkarılma gerekçesini ispatlayacak kanıtları önceden toplaması gerektiğini vurguladı.
Çalışma hayatında kadınların karşılaştığı en büyük engellerden biri olan hamilelik nedeniyle işten çıkarılma uygulaması, yargı duvarına tosluyor.
Anne adaylarına yapılan haksız fesihler mahkemelerden dönerken; Yargıtay'ın yerleşik içtihatları doğrultusunda işveren, mağdur ettiği hamile çalışana standart tazminatlarının yanı sıra 4 maaşa kadar ilave 'ayrımcılık tazminatı' ödemek zorunda kalıyor.
HAMİLELİK SEBEBİYLE İŞTEN ÇIKARMAK YASAL DEĞİL
Kadınların iş hayatında yaşadığı ayrımcılık, ne yazık ki hamilelik döneminde de kendini hissettiriyor. Sırf anne olacağı için işine son verilen kadınların yasal olarak korunma altında olduğunu belirten Avukat İyaz Çimen, "Özellikle bir kadın çalışanın sadece hamile kaldığı için işten çıkarılıyor olması ayrımcılık yasağının ihlali niteliğindedir" ifadelerini kullandı.
Hamile çalışanların hedef alınmasına tepki gösteren bir vatandaş ise, "Vicdansızlık yani, hamile kadın kendisi çalışabiliyorsa ona yardımcı olmak lazım" sözleriyle çalışan anne adaylarına destek verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
DAVA AÇMADAN ÖNCE ŞAHİT VE DELİL ŞART
Haksız fesihle karşılaşan anne adaylarının hak arama sürecinde ellerini güçlendirmeleri için en kritik konu ise ispat yükümlülüğü olarak öne çıkıyor. İşten çıkarılma sürecinde delillerin ivedilikle toplanması gerektiğini kaydeden Avukat İyaz Çimen, "Burada işten çıkarılacağı zaman, daha sonrasında davada kullanabilmek üzere delil elde etmesi gerekir. Bir işçinin özellikle en önemli delillerinden bir tanesi şahittir. Bu noktada özellikle hamile kaldığına ilişkin işten çıkarıldığı konusunu bilen kişilerin şahitlik etmesine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bu gibi delilleri özellikle işten çıkmadan toplayabilirse, işin devamında da dava aşamasında eli kolaylaşacaktır" şeklinde konuştu.
İŞVERENE AĞIR BEDEL: İŞÇİLİK ALACAKLARINA EK 4 MAAŞ TAZMİNAT
Mağdur edilen anne adayı çalışanlar sadece kıdem ve ihbar gibi standart işçilik alacaklarını değil, ilave ayrımcılık tazminatını da yasal faiziyle tahsil edebiliyor. Yargıtay'ın bu konudaki net kararlarını hatırlatan Avukat İyaz Çimen, "Sadece hamile kaldığı için işten çıkarılıyorsa, bu durumda Yargıtay'ın 4 maaşa kadar ayrımcılık yasağı tazminatı alma hakkı olduğuna yönelik yerleşmiş içtihadı var. Dolayısıyla bir çalışanımız bu yönde bir ayrımcılığa maruz kaldığında, sadece hamile kaldığı için işten çıkarıldığı zaman bu işçilik alacaklarının yanında ekstradan bir de ayrımcılık tazminatı alır" ifadeleriyle hak arama yolunu işaret etti.
Duruma tepkisini dile getiren bir diğer vatandaş ise, "Anne olan kadınların işten çıkarılmasını çok doğru bulmuyorum. Aslında hem çocuk büyütüyorlar hem de ülkemizin gelişiminde yardımcı oluyorlar" sözleriyle anne adaylarının çalışma hayatındaki önemine dikkat çekti.