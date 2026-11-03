Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı! Polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre zam hesabı

Toplu sözleşme zammı ve ilk enflasyon farkıyla hesaplanan toplam artış yaklaşık yüzde 6,27 oldu. En düşük memur maaşı için dört aylık verilere dayalı hesap 74 bin 624 TL'yi gösteriyor. (Foto: ahaber.com.tr)

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinin ocak ayında alacağı artışta da toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı belirleyici olacak.

Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı olan 31 bin 527 lira 77 kuruşa, dört aylık verilere göre hesaplanan yaklaşık yüzde 6,27'lik toplam artış uygulandığında aylık yaklaşık 33 bin 503 TL'ye ulaşıyor.

Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı: 31.527,77 TL

Hesaplanan toplam artış: Yaklaşık yüzde 6,27

Hesaplanan yeni aylık: Yaklaşık 33.503 TL

Bu tutar da kesinleşmiş ocak aylığı değil, dört aylık enflasyon verilerine dayalı örnek hesaplamadır.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM HESABINI NASIL ETKİLEYECEK?

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı kesin zam oranı henüz belli olmadı. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte altı aylık enflasyon oranı ve buna bağlı fark kesinleşecek.

Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminleri ise olası maaş artışlarının değerlendirilmesinde önem taşıyor.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 oldu.

AA Finans'ın ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak hesaplandı.

Finansal Kurumlar Birliğinin Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,06 olarak ölçüldü.

Bu oranlar yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminlerdir. Doğrudan memur zammı anlamına gelmiyor. Kesin maaş artışı, altı aylık enflasyon ile toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenecek.