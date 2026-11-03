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Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı! Polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre zam hesabı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı! Polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre zam hesabı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin ocak ayındaki maaş artışına ilişkin hesaplamalar güncellendi. Ekimde enflasyonun yüzde 2,58 artmasıyla dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı. Böylece kamu çalışanları ve memur emeklileri için ilk enflasyon farkı yüzde 1,21, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yaklaşık yüzde 6,27 oldu. Peki, 2027'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşları kaç TL'ye ulaşacak? İşte meslek meslek güncel zam hesaplamaları...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü yayımladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı.

Ekim ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon birikimi netleşti. Memur ve memur emeklileri için ilk enflasyon farkı ortaya çıkarken, ocak ayında uygulanacak kesin maaş artışının belirlenmesi için kasım ve aralık ayı verileri bekleniyor.

TÜİK'in ekim ayı verilerine göre enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 oldu. Dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı. (Foto: ahaber.com.tr)TÜİK'in ekim ayı verilerine göre enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 oldu. Dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı. (Foto: ahaber.com.tr)

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE İLK ENFLASYON FARKI

TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti.

Bu verilerin ardından dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için 2026 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşması gerekiyordu.

Ekim ayı itibarıyla bu eşik aşıldı ve dört aylık verilere göre yaklaşık yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu.

OCAK 2027 MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışında enflasyon farkının yanı sıra yeni dönem toplu sözleşme zammı da dikkate alınıyor.

Dört aylık yüzde 8,29'luk enflasyon birikiminin, önceki dönemin yüzde 7'lik toplu sözleşme artışıyla karşılaştırılması sonucunda yaklaşık yüzde 1,21 enflasyon farkı hesaplandı.

Bu farkın 2027 yılının ilk yarısı için öngörülen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte uygulanması halinde toplam artış yaklaşık yüzde 6,27 oluyor.

Ancak bu oran, yalnızca açıklanan dört aylık enflasyon verilerine dayanıyor. Memur ve memur emeklilerinin kesin ocak zammı, kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.

Memur ve memur emeklileri için yüzde 7'lik eşik aşıldı. Dört aylık verilere göre yaklaşık yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. (Foto: ahaber.com.tr)Memur ve memur emeklileri için yüzde 7'lik eşik aşıldı. Dört aylık verilere göre yaklaşık yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. (Foto: ahaber.com.tr)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dört aylık verilerle hesaplanan yaklaşık yüzde 6,27'lik toplam artış, en düşük memur maaşına ilişkin örnek hesaplamaları da güncelledi.

Mevcut en düşük memur maaşı: 70.224 TL

Dört aylık enflasyon: Yüzde 8,29

İlk enflasyon farkı: Yaklaşık yüzde 1,21

Toplu sözleşme zammı dahil hesaplanan toplam artış: Yaklaşık yüzde 6,27

Hesaplanan artış tutarı: Yaklaşık 4.400 TL

Hesaplanan yeni maaş: Yaklaşık 74.624 TL

Bu rakam kesinleşmiş ocak maaşı değil, açıklanan dört aylık verilere göre yapılan örnek hesaplamadır.

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur zammına ilişkin ilk enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte farklı meslek grupları için maaş hesaplamaları da güncellendi.

Mevcut maaşlara, dört aylık veriler üzerinden hesaplanan toplam artış uygulandığında ortaya çıkan yaklaşık tutarlar şöyle:

Meslek

Mevcut maaş

Hesaplanan maaş

Uzman doktor

170.730 TL

181.428 TL

Profesör

153.208 TL

162.808 TL

Mühendis

109.185 TL

116.026 TL

Şube müdürü

107.110 TL

113.821 TL

Araştırma görevlisi

102.779 TL

109.219 TL

Avukat

102.135 TL

108.535 TL

Başkomiser

101.242 TL

107.586 TL

Polis memuru

92.618 TL

98.421 TL

Uzman öğretmen

92.166 TL

97.941 TL

Vaiz

86.983 TL

92.433 TL

Hemşire

84.845 TL

90.161 TL

Öğretmen

83.254 TL

88.471 TL

Teknisyen

75.877 TL

80.631 TL

Memur

73.070 TL

77.648 TL

Toplu sözleşme zammı ve ilk enflasyon farkıyla hesaplanan toplam artış yaklaşık yüzde 6,27 oldu. En düşük memur maaşı için dört aylık verilere dayalı hesap 74 bin 624 TL'yi gösteriyor. (Foto: ahaber.com.tr)Toplu sözleşme zammı ve ilk enflasyon farkıyla hesaplanan toplam artış yaklaşık yüzde 6,27 oldu. En düşük memur maaşı için dört aylık verilere dayalı hesap 74 bin 624 TL'yi gösteriyor. (Foto: ahaber.com.tr)

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinin ocak ayında alacağı artışta da toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı belirleyici olacak.

Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı olan 31 bin 527 lira 77 kuruşa, dört aylık verilere göre hesaplanan yaklaşık yüzde 6,27'lik toplam artış uygulandığında aylık yaklaşık 33 bin 503 TL'ye ulaşıyor.

Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı: 31.527,77 TL

Hesaplanan toplam artış: Yaklaşık yüzde 6,27

Hesaplanan yeni aylık: Yaklaşık 33.503 TL

Bu tutar da kesinleşmiş ocak aylığı değil, dört aylık enflasyon verilerine dayalı örnek hesaplamadır.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM HESABINI NASIL ETKİLEYECEK?

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı kesin zam oranı henüz belli olmadı. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte altı aylık enflasyon oranı ve buna bağlı fark kesinleşecek.

Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminleri ise olası maaş artışlarının değerlendirilmesinde önem taşıyor.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 oldu.

AA Finans'ın ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak hesaplandı.

Finansal Kurumlar Birliğinin Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,06 olarak ölçüldü.

Bu oranlar yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminlerdir. Doğrudan memur zammı anlamına gelmiyor. Kesin maaş artışı, altı aylık enflasyon ile toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenecek.

Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşları için yeni hesaplamalar yapıldı. Kesin tutarlar kasım ve aralık enflasyonunun ardından belli olacak. (Foto: ahaber.com.tr)Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşları için yeni hesaplamalar yapıldı. Kesin tutarlar kasım ve aralık enflasyonunun ardından belli olacak. (Foto: ahaber.com.tr)

KAMU PERSONELİNİN ÜCRET SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM HEDEFİ

Öte yandan kamu personelinin ücretlendirme sisteminin yeniden ele alınması hedefleniyor.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek daha sade bir yapıya kavuşturulacak.

Yeni sistemde ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Programdaki hedefler, kadrolu memurlardan sözleşmeli personele ve kamu işçilerine kadar farklı istihdam statülerini kapsıyor. Ancak olası ücret değişikliklerinin tutarı ve uygulama takvimi henüz belli değil.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışları, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplanacak.

Ekim ayı itibarıyla dört aylık enflasyon yüzde 8,29'a, ilk enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,21'e ulaştı. Yeni dönem toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yaklaşık yüzde 6,27 oldu.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak 2027 için kesin zam oranı ortaya çıkacak.

EKİM ENFLASYONUYLA EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI YENİDEN HESAPLANDI
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