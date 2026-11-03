Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı! Polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre zam hesabı
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin ocak ayındaki maaş artışına ilişkin hesaplamalar güncellendi. Ekimde enflasyonun yüzde 2,58 artmasıyla dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı. Böylece kamu çalışanları ve memur emeklileri için ilk enflasyon farkı yüzde 1,21, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yaklaşık yüzde 6,27 oldu. Peki, 2027'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşları kaç TL'ye ulaşacak? İşte meslek meslek güncel zam hesaplamaları...
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü yayımladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı.
Ekim ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon birikimi netleşti. Memur ve memur emeklileri için ilk enflasyon farkı ortaya çıkarken, ocak ayında uygulanacak kesin maaş artışının belirlenmesi için kasım ve aralık ayı verileri bekleniyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE İLK ENFLASYON FARKI
TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti.
Bu verilerin ardından dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.
Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için 2026 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşması gerekiyordu.
Ekim ayı itibarıyla bu eşik aşıldı ve dört aylık verilere göre yaklaşık yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu.
OCAK 2027 MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışında enflasyon farkının yanı sıra yeni dönem toplu sözleşme zammı da dikkate alınıyor.
Dört aylık yüzde 8,29'luk enflasyon birikiminin, önceki dönemin yüzde 7'lik toplu sözleşme artışıyla karşılaştırılması sonucunda yaklaşık yüzde 1,21 enflasyon farkı hesaplandı.
Bu farkın 2027 yılının ilk yarısı için öngörülen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte uygulanması halinde toplam artış yaklaşık yüzde 6,27 oluyor.
Ancak bu oran, yalnızca açıklanan dört aylık enflasyon verilerine dayanıyor. Memur ve memur emeklilerinin kesin ocak zammı, kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Dört aylık verilerle hesaplanan yaklaşık yüzde 6,27'lik toplam artış, en düşük memur maaşına ilişkin örnek hesaplamaları da güncelledi.
Mevcut en düşük memur maaşı: 70.224 TL
Dört aylık enflasyon: Yüzde 8,29
İlk enflasyon farkı: Yaklaşık yüzde 1,21
Toplu sözleşme zammı dahil hesaplanan toplam artış: Yaklaşık yüzde 6,27
Hesaplanan artış tutarı: Yaklaşık 4.400 TL
Hesaplanan yeni maaş: Yaklaşık 74.624 TL
Bu rakam kesinleşmiş ocak maaşı değil, açıklanan dört aylık verilere göre yapılan örnek hesaplamadır.
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memur zammına ilişkin ilk enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte farklı meslek grupları için maaş hesaplamaları da güncellendi.
Mevcut maaşlara, dört aylık veriler üzerinden hesaplanan toplam artış uygulandığında ortaya çıkan yaklaşık tutarlar şöyle:
|
Meslek
|
Mevcut maaş
|
Hesaplanan maaş
|
Uzman doktor
|
170.730 TL
|
181.428 TL
|
Profesör
|
153.208 TL
|
162.808 TL
|
Mühendis
|
109.185 TL
|
116.026 TL
|
Şube müdürü
|
107.110 TL
|
113.821 TL
|
Araştırma görevlisi
|
102.779 TL
|
109.219 TL
|
Avukat
|
102.135 TL
|
108.535 TL
|
Başkomiser
|
101.242 TL
|
107.586 TL
|
Polis memuru
|
92.618 TL
|
98.421 TL
|
Uzman öğretmen
|
92.166 TL
|
97.941 TL
|
Vaiz
|
86.983 TL
|
92.433 TL
|
Hemşire
|
84.845 TL
|
90.161 TL
|
Öğretmen
|
83.254 TL
|
88.471 TL
|
Teknisyen
|
75.877 TL
|
80.631 TL
|
Memur
|
73.070 TL
|
77.648 TL