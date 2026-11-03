SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Temmuz ayında 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığının 2027 yılında ne kadar olacağı merak edilirken, TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri öncesinde dört farklı zam tahmini öne çıktı. Enflasyon artışının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Hangi tahmine göre ne kadar zam yapılabilecek? İşte örnek maaş hesapları ve masadaki senaryolar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak 2027'de uygulanacak maaş zammını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım'da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon birikimi netleşecek. Kesin zam oranı ise kasım ve aralık ayı verilerinin ardından belli olacak.

YÜZDE 5,57'LİK ARTIŞ ŞİMDİDEN NETLEŞTİ Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 arttı. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının hesaplanmasında bu üç aylık artış şimdiden kesinleşti. Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'ye yüzde 5,57 oranında artış uygulanması halinde tutar yaklaşık 24 bin 864 TL'ye ulaşıyor. Ancak en düşük emekli aylığının fiilen artırılması ayrıca yasal düzenleme gerektirebilir.

DÖRDÜNCÜ ZAM ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK'TE TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışlarında esas alınacak altı aylık enflasyonun dört aylık bölümü netleşecek.

EKONOMİSTLERİN EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE? AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekim ayı aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 7,89'a ulaşacak. Böyle bir senaryoda 23 bin 552 TL'lik tutarın yüzde 7,89 artırılmasıyla yaklaşık 25 bin 410 TL'lik hesaplama ortaya çıkacak.