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SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Temmuz ayında 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığının 2027 yılında ne kadar olacağı merak edilirken, TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri öncesinde dört farklı zam tahmini öne çıktı. Enflasyon artışının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Hangi tahmine göre ne kadar zam yapılabilecek? İşte örnek maaş hesapları ve masadaki senaryolar...

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 1

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak 2027'de uygulanacak maaş zammını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım'da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon birikimi netleşecek. Kesin zam oranı ise kasım ve aralık ayı verilerinin ardından belli olacak.

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 2

YÜZDE 5,57'LİK ARTIŞ ŞİMDİDEN NETLEŞTİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 arttı.

Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının hesaplanmasında bu üç aylık artış şimdiden kesinleşti.

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'ye yüzde 5,57 oranında artış uygulanması halinde tutar yaklaşık 24 bin 864 TL'ye ulaşıyor. Ancak en düşük emekli aylığının fiilen artırılması ayrıca yasal düzenleme gerektirebilir.

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 3

DÖRDÜNCÜ ZAM ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK'TE

TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışlarında esas alınacak altı aylık enflasyonun dört aylık bölümü netleşecek.

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 4

EKONOMİSTLERİN EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekim ayı aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 7,89'a ulaşacak.

Böyle bir senaryoda 23 bin 552 TL'lik tutarın yüzde 7,89 artırılmasıyla yaklaşık 25 bin 410 TL'lik hesaplama ortaya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 5

MASADAKİ DÖRT FARKLI ZAM TAHMİNİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş artışına ilişkin dört farklı yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörüldü. Bu tahmin üzerinden yapılan hesaplamada yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 olabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak gerçekleşti. Bu beklentiye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı yüzde 10,08 düzeyinde hesaplanıyor.

AA Finans'ın ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Bu tahmine dayalı hesaplamada ise emekli zammı yüzde 10,11 seviyesine ulaşabiliyor.

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKE) Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında sektör temsilcilerinin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,06 olarak ölçüldü. Paylaşılan maaş hesaplama tablosunda bu senaryoya karşılık yüzde 10,73'lük zam oranı yer aldı.

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 23 bin 552 TL üzerinden hazırlanan dört farklı senaryoda hesaplanan tutarlar şöyle:

  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamla 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,08 zamla 25.925 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamla 25.933 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamla 26.079 TL

Bu rakamlar, mevcut tutara tahmini enflasyon artışlarının uygulanmasıyla elde edilen hesaplamaları gösteriyor. En düşük emekli aylığına ilişkin kesin tutar, enflasyon verileri ve olası yasal düzenlemeler sonrasında belli olacak.

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 7

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN OCAK 2027 ZAM HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut maaş

OVP %9,04

Piyasa %10,08

AA %10,11

FKE %10,73

23.552

25.681

25.925

25.933

26.079

25.000

27.260

27.520

27.528

27.683

30.000

32.712

33.024

33.033

33.219

35.000

38.164

38.528

38.539

38.756

40.000

43.616

44.032

44.044

44.292

45.000

49.068

49.536

49.550

49.829

50.000

54.520

55.040

55.055

55.365
SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 8

REFAH PAYI FORMÜLÜ MASADA

Emeklilerin ocak ayındaki maaş artışlarına enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklenmesi ihtimali de gündemde bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik yeni düzenleme mesajları sonrasında, enflasyon artışına ilave refah payı verilmesi beklentileri öne çıktı.

Bu kapsamda yüzde 5, 10, 15 ve 20 puanlık ilave artış ihtimalleri üzerinden farklı maaş senaryoları değerlendiriliyor. Ancak refah payına ilişkin kesinleşmiş bir oran veya karar bulunmuyor.

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 9

YÜZDE 10 ZAM VE REFAH PAYIYLA MAAŞLAR NE KADAR OLUR?

Örnek olarak yüzde 10'luk enflasyon zammı ve buna ilave edilebilecek refah payı senaryoları esas alındığında, mevcut 23 bin 552 TL'lik tutar üzerinden şu hesaplamalar ortaya çıkıyor:

Toplam artış

Hesaplanan maaş

%10 enflasyon zammı

25.907,20 TL

%10 zam + 5 puan refah payı

27.084,80 TL

%10 zam + 10 puan refah payı

28.262,40 TL

%10 zam + 15 puan refah payı

29.440,00 TL

%10 zam + 20 puan refah payı

30.617,60 TL
SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 10

SEYYANEN ZAM İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Enflasyon zammı ve refah payının yanı sıra emekli aylıklarına seyyanen artış yapılması ihtimali de tartışılıyor.

Seyyanen artışın uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanması halinde hangi emeklileri kapsayacağı ve tutarının ne olacağı konusunda kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 11

EMEKLİ MAAŞLARINDA KESİN ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki enflasyon zammı, temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık TÜFE değişimine göre hesaplanacak.

Ekim ayı verileriyle dört aylık birikim netleşirken, kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesin oran ortaya çıkacak.

En düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeler ile refah payı ve seyyanen artış kararları ise ayrıca değerlendirilecek.

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat! Emekliye zam ve refah payı hesabı: 2027'de en düşük maaş ne kadar olacak? 12
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