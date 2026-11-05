Bu kez indirim var! Akaryakıtta tabelalar yine değişecek: 5 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıtta beklenen haber geldi. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 6 Kasım'dan itibaren 6,08 TL indirim yapılması bekleniyor. Araç sahiplerinin gözü yeni pompa fiyatlarına çevrilirken, benzin, motorin ve LPG fiyatları da merak ediliyor. Peki, indirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak? İşte 5 Kasım güncel akaryakıt fiyatları ve il il yeni hesaplama...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürerken araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatının 94 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 6,08 TL indirim yapılması bekleniyor.
BENZİNE 6,08 TL İNDİRİM BEKLENİYOR
Petrol piyasalarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik gündeme geldi. Son olarak 3 Kasım gece yarısından itibaren LPG otogaza 9 TL zam yapılırken, benzinin litre fiyatında 6 Kasım'dan itibaren 6,08 TL indirim bekleniyor.
Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,50 TL'den 74,42 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 80,30 TL'den 74,22 TL'ye gerileyecek.
BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ
Brent petrol, önceki işlem gününde yüzde 8'in üzerinde değer kaybetmesinin ardından düşüşünü sürdürdü. ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kazanması, Orta Doğu'daki savaşın sona ermesine yönelik diplomatik girişimlerin hızlanabileceği beklentisini güçlendirdi.
Brent petrol ekim ayında son altı ayın en yüksek seviyesini görürken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı tehditleri piyasadaki gerilimi artırmıştı.
Basra Körfezi'nden ham petrol ihracatının yeniden hızlanması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Buna karşın petrol ürünlerinin sevkiyatındaki kısıtlamalar devam ediyor.
5 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
5 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 80,50 TL
- Motorin: 100,50 TL
- LPG: 50,70 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 80,30 TL
- Motorin: 100,30 TL
- LPG: 50,10 TL
İZMİR
- Benzin: 81,70 TL
- Motorin: 101,90 TL
- LPG: 50,70 TL
BENZİNE İNDİRİM GELİRSE FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
6 Kasım'dan itibaren uygulanması beklenen 6,08 TL'lik indirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul ve İzmir'de hesaplanan yeni benzin fiyatları şöyle olacak:
|
Bölge
|
Mevcut fiyat
|
İndirim sonrası
|
İstanbul Avrupa
|
80,50 TL
|
74,42 TL
|
İstanbul Anadolu
|
80,30 TL
|
74,22 TL
|
İzmir
|
81,70 TL
|
75,62 TL
Bu tutarlar, beklenen indirim üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Nihai fiyatlar uygulama tarihinde netleşecek.
PETROL PİYASASINDA GÖZLER ORTA DOĞU'DA
BOK Financial Securities Kıdemli Başkan Yardımcısı Dennis Kissler, Orta Doğu'dan ham petrol ihracatının artmasının ve Trump'ın İran'a yönelik acil bir saldırı planı olmadığını açıklamasının fiyatları baskıladığını belirtti.
Kissler, Demokratların Kongre'de kontrolü ele almasının ABD'nin askeri harcamalarını sınırlayabileceğini ve savaşın daha erken sona ermesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Gelişmelerin ardından Kuzey Denizi petrol fiyatları yeni dip seviyelere gerilerken Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında da sert düşüş yaşandı.
AKARYAKIT PİYASASINDA ARZ SIKIŞIKLIĞI SÜRÜYOR
Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt piyasasındaki arz sıkışıklığı devam ediyor.
ABD'de dizelin de dahil olduğu damıtık petrol ürünleri stokları geçen hafta 100 milyon varilin altına inerek 2003'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Ülkedeki ham petrol stokları ise beş haftadır aralıksız düşüş kaydediyor. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları da benzin ve motorin fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünlerinin fiyatları ve döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor.
Rafineriler bu veriler üzerinden baz fiyat oluştururken dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları da nihai pompa fiyatlarına yansıyor.
Bu nedenle akaryakıt fiyatları illere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.