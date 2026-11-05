Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıtta beklenen haber geldi. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 6 Kasım'dan itibaren 6,08 TL indirim yapılması bekleniyor. Araç sahiplerinin gözü yeni pompa fiyatlarına çevrilirken, benzin, motorin ve LPG fiyatları da merak ediliyor. Peki, indirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak? İşte 5 Kasım güncel akaryakıt fiyatları ve il il yeni hesaplama...

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürerken araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatının 94 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 6,08 TL indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin litre fiyatında indirim bekleniyor. BENZİNE 6,08 TL İNDİRİM BEKLENİYOR Petrol piyasalarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik gündeme geldi. Son olarak 3 Kasım gece yarısından itibaren LPG otogaza 9 TL zam yapılırken, benzinin litre fiyatında 6 Kasım'dan itibaren 6,08 TL indirim bekleniyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,50 TL'den 74,42 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 80,30 TL'den 74,22 TL'ye gerileyecek. BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ Brent petrol, önceki işlem gününde yüzde 8'in üzerinde değer kaybetmesinin ardından düşüşünü sürdürdü. ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kazanması, Orta Doğu'daki savaşın sona ermesine yönelik diplomatik girişimlerin hızlanabileceği beklentisini güçlendirdi. Brent petrol ekim ayında son altı ayın en yüksek seviyesini görürken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı tehditleri piyasadaki gerilimi artırmıştı. Basra Körfezi'nden ham petrol ihracatının yeniden hızlanması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Buna karşın petrol ürünlerinin sevkiyatındaki kısıtlamalar devam ediyor.

Benzine 6 Kasım'dan itibaren 6,08 TL indirim yapılması öngörülüyor. 5 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 5 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle: İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin: 80,50 TL

Motorin: 100,50 TL

LPG: 50,70 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin: 80,30 TL

Motorin: 100,30 TL

LPG: 50,10 TL İZMİR Benzin: 81,70 TL

Motorin: 101,90 TL

LPG: 50,70 TL BENZİNE İNDİRİM GELİRSE FİYATLAR NE KADAR OLACAK? 6 Kasım'dan itibaren uygulanması beklenen 6,08 TL'lik indirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul ve İzmir'de hesaplanan yeni benzin fiyatları şöyle olacak: Bölge Mevcut fiyat İndirim sonrası İstanbul Avrupa 80,50 TL 74,42 TL İstanbul Anadolu 80,30 TL 74,22 TL İzmir 81,70 TL 75,62 TL Bu tutarlar, beklenen indirim üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Nihai fiyatlar uygulama tarihinde netleşecek.