Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammında dört aylık enflasyon oranı yüzde 8,29'a ulaştı. Memur ve memur emeklileri için hesaplanan artış ise yüzde 6,27 oldu. Kasım ve aralık ayı enflasyon verileri öncesinde mevcut hesaplamaya göre en düşük emekli aylığının 25 bin 505 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Refah payı ve seyyanen zam ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. İşte maaşlara göre yeni hesaplamalar...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalarda yeni tablo ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,58 olarak açıklamasıyla temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.
Açıklanan verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 8,29, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Ocak ayında uygulanacak nihai artışın belirlenmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor.
Yıl sonunda emeklilere refah payı veya seyyanen zam yapılması ihtimali de değerlendiriliyor. Mevcut enflasyon oranına göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 25 bin 505 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Dört aylık yüzde 8,29'luk artış esas alındığında farklı maaş düzeylerinde ortaya çıkan hesaplamalar şöyle:
|
Mevcut emekli maaşı
|
Hesaplanan yeni maaş
|
25.000 TL
|
27.073 TL
|
30.000 TL
|
32.487 TL
|
40.000 TL
|
43.316 TL
|
50.000 TL
|
54.145 TL
Bu rakamlar dört aylık enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Nihai zam oranı, kasım ve aralık verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 505 TL'YE Mİ ÇIKACAK?
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, mevcut dört aylık oran üzerinden 25 bin 505 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.
Hükümet, son dönemde en düşük emekli aylığını yıl sonunda oluşan enflasyon oranını dikkate alarak artırıyor. Kaynakta yer alan bilgilere göre yıl sonunda bu artışa ilişkin yasal düzenleme yapılması planlanıyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI YÜZDE 6,27
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.
2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanacak. İlk dört aylık verilerle yüzde 1,21 enflasyon farkı oluşurken toplu sözleşme artışının da hesaba katılmasıyla zam oranı yüzde 6,27 olarak hesaplandı.
Mevcut verilere göre bazı memur maaşlarında ortaya çıkan tablo şöyle:
|
Unvan
|
Mevcut maaş
|
Hesaplanan yeni maaş
|
En düşük memur maaşı
|
70.224 TL
|
74.627 TL
|
Şube müdürü
|
107.110 TL
|
113.826 TL
|
Profesör
|
153.208 TL
|
162.814 TL
Bu tutarlar da ilk dört aylık verilere dayanan hesaplamaları yansıtıyor.