Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalarda yeni tablo ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,58 olarak açıklamasıyla temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

Açıklanan verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 8,29, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Ocak ayında uygulanacak nihai artışın belirlenmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

Yıl sonunda emeklilere refah payı veya seyyanen zam yapılması ihtimali de değerlendiriliyor. Mevcut enflasyon oranına göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 25 bin 505 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.