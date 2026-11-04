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Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammında dört aylık enflasyon oranı yüzde 8,29'a ulaştı. Memur ve memur emeklileri için hesaplanan artış ise yüzde 6,27 oldu. Kasım ve aralık ayı enflasyon verileri öncesinde mevcut hesaplamaya göre en düşük emekli aylığının 25 bin 505 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Refah payı ve seyyanen zam ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. İşte maaşlara göre yeni hesaplamalar...

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 1

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalarda yeni tablo ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,58 olarak açıklamasıyla temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

Açıklanan verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 8,29, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Ocak ayında uygulanacak nihai artışın belirlenmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

Yıl sonunda emeklilere refah payı veya seyyanen zam yapılması ihtimali de değerlendiriliyor. Mevcut enflasyon oranına göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 25 bin 505 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Dört aylık yüzde 8,29'luk artış esas alındığında farklı maaş düzeylerinde ortaya çıkan hesaplamalar şöyle:

Mevcut emekli maaşı

Hesaplanan yeni maaş

25.000 TL

27.073 TL

30.000 TL

32.487 TL

40.000 TL

43.316 TL

50.000 TL

54.145 TL

Bu rakamlar dört aylık enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Nihai zam oranı, kasım ve aralık verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 505 TL'YE Mİ ÇIKACAK?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, mevcut dört aylık oran üzerinden 25 bin 505 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

Hükümet, son dönemde en düşük emekli aylığını yıl sonunda oluşan enflasyon oranını dikkate alarak artırıyor. Kaynakta yer alan bilgilere göre yıl sonunda bu artışa ilişkin yasal düzenleme yapılması planlanıyor.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI YÜZDE 6,27

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanacak. İlk dört aylık verilerle yüzde 1,21 enflasyon farkı oluşurken toplu sözleşme artışının da hesaba katılmasıyla zam oranı yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

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Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 5

Mevcut verilere göre bazı memur maaşlarında ortaya çıkan tablo şöyle:

Unvan

Mevcut maaş

Hesaplanan yeni maaş

En düşük memur maaşı

70.224 TL

74.627 TL

Şube müdürü

107.110 TL

113.826 TL

Profesör

153.208 TL

162.814 TL

Bu tutarlar da ilk dört aylık verilere dayanan hesaplamaları yansıtıyor.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 6

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM İHTİMALİ MASADA

Hükümetin yıl sonunda emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla mevcut yasal artışlara ek olarak seyyanen zam veya refah payı verilmesi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Etki analizlerinin sürdüğü süreçte, hangi emekli grubuna ne ölçüde artış yapılacağına ilişkin ayrıntıların netleştirilmesi bekleniyor.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 7

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına uygulanacak artış, bazı sosyal destek ödemelerine de yansıyacak.

Finansal Kurumlar Birliği anketindeki veriler doğrultusunda hesaplanan yüzde 6,27'lik artışa göre öngörülen yeni tutarlar şöyle:

  • 65 yaş aylığı: 7.256,71 TL'den 7.710 TL'ye
  • Evde bakım desteği: 15.755 TL'den 16.742 TL'ye
  • Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 8.689 TL'den 9.234 TL'ye
  • Tüberküloz veya SSPE hastalarına destek: 15.755 TL'den 16.742 TL'ye
  • Bedelli askerlik ücreti: 472.653,60 TL'den 502.289 TL'ye

Söz konusu tutarlar, mevcut hesaplamalara dayanan öngörüleri gösteriyor.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 8

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yıl sonunda mevcut yasal artışlara ilave iyileştirme yapılmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesini sunan Işıkhan, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında bugüne kadar 15,5 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

Programı 2028 yılı sonuna kadar uzatacak düzenlemenin yapıldığını belirten Işıkhan, 2026-2028 döneminde toplam 187,5 milyar lira kaynak aktarılmasının öngörüldüğünü söyledi. Turizm sektöründe istihdamın desteklenmesi amacıyla da yaklaşık 6 milyar lira kaynak tahsis edildiğini aktardı.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 9

1,3 TRİLYON LİRALIK TEŞVİK DESTEĞİ

Bakan Işıkhan, prim teşvikleri ve istihdam desteklerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Uyguladığımız prim teşviki, destek ve indirimlerle 2023 başından 2026 Ağustos ayına kadar yaklaşık 2 milyon iş yerine 13 milyon sigortalı için toplam 1 trilyon 302 milyar lira destek sağladık. Aktif sigortalı sayımız 2002'ye göre yüzde 115 artarak yaklaşık 26 milyona ulaştı. Kayıt dışı istihdam oranı ise 2002'de yüzde 52 iken 2026 yılı verilerine göre, yüzde 24.4'e geriledi."

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 10

EMEKLİLERE İLAVE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, 2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen yasal artışlara ek iyileştirmelerin değerlendirildiğini söyledi.

Işıkhan, şu açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz."

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 11

8 BİN 845 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

Bakan Işıkhan, sağlık alanındaki geri ödeme uygulamalarına ilişkin de bilgi verdi.

2000'li yılların başında bedeli ödenen ilaç sayısının 3 bin 986 olduğunu belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 8 bin 845 ilacı geri ödeme kapsamında bulunduruyoruz. Yalnızca 2026'da 253 ilacı daha bu kapsama aldık. Bunların 29'u kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. SMA tedavisinde ikinci bir ilacı daha geri ödeme kapsamına aldık. 18 yaş altındaki Tip 1 diyabetli çocuklarımız için sürekli glukoz izlem cihazlarının bedelini karşılıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 155 bin reçete için, 1 milyar 800 milyon liraya yakın ödeme yaptık."

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 12

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 2027'DE

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinde vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak kapsamlı bir dijital dönüşümün 2027 yılı başlarında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Işıkhan, "Özellikle sağlık raporlarının ve düzenli reçetelerin yönetiminde önemli kolaylıklar sağlayacak, gereksiz hastane başvurularını azaltarak hem vatandaşlarımızın hem de hastane ve doktorlarımızın yükünü hafifleteceğiz" diye konuştu.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 13

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ARALIKTA TOPLANACAK

2027 yılı asgari ücretinin belirlenmesine ilişkin takvimi de paylaşan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında toplanacağını söyledi.

Bakan Işıkhan ayrıca yerel seçimlerin ardından belediyeler ve iştirakleri hakkında sendikal ayrımcılık, işten çıkarma ve mobbing konularında yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 1 milyar lira işçi alacağının ödenmesini sağladıklarını belirtti.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo 14
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