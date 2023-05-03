Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti ! SSK - Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli taban maaşının 7.500 TL olduğu müjdesini duyurmuştu. TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları neticesinde 4 aylık veri netleşti. Hal böyle olunca, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için hesaplamalar yapılmaya başlandı. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında hesapladı. İşte, 4 aylık oranlara göre emekli maaş hesaplaması!