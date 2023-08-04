04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli zam çizelgesi baştan sona değişti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 7.500 TL alana en düşük 9.894 TL maaş! 6 aylık enflasyon ile...

Emekli zam çizelgesi baştan sona değişti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 7.500 TL alana en düşük 9.894 TL maaş! 6 aylık enflasyon ile...

Ocak 2024'te emekli maaşları ve memur maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapılacağı merak ediliyor. Her yıl iki kez zam alan emekli maaşı ve memur maaşları, Ocak 2024'te tekrar artacak. Emekli maaşları için SSK ve Bağ-Kur emekli zamları, refah payı hariç 6 aylık enflasyon oranıyla belirlenecek. Memur maaşları ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, Ocak zammı için belirleyici ilk veri geldi. Peki, emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? İşte yeni maaş hesaplaması!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 08:31
  • 1
  • 23
Emekli zam çizelgesi baştan sona değişti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 7.500 TL alana en düşük 9.894 TL maaş! 6 aylık enflasyon ile...

Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları yeniden artacak. TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu doğrultuda emekli maaşlarına yüzde 25 zam gerçekleşti. Memurlar ise yüzde 17,55 zam ve 8077 TL seyyanen artışla maaşlarını aldı. Ocak ayında maaşlara ne kadar zam geleceği yönündeki detaylar merak edliyor. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Emekli zam çizelgesi baştan sona değişti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 7.500 TL alana en düşük 9.894 TL maaş! 6 aylık enflasyon ile...

TEMMUZ ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 oranında bir artış gerçekleştirdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık 47,83, aylık 9,49 oldu.

  • 3
  • 23
Emekli zam çizelgesi baştan sona değişti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 7.500 TL alana en düşük 9.894 TL maaş! 6 aylık enflasyon ile...

TEMMUZ AYINDA 9,49

Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 oranında bir artış gerçekleştirdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık 47,83, aylık 9,49 oldu.

  • 4
  • 23
Emekli zam çizelgesi baştan sona değişti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 7.500 TL alana en düşük 9.894 TL maaş! 6 aylık enflasyon ile...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARI (TL)

Yüzde 9.49 çıkan 1 aylık enflasyon verisi ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:

Mevcut maaş: 7.500,00
% 9.49 zamlı: 8.211,75
% 31,92 zamlı: 9.894,00

Mevcut maaş: 7.600,00
% 9.49 zamlı: 8.321,24
% 31,92 zamlı: 10.025,92

Mevcut maaş: 7.700,00
% 9.49 zamlı: 8.430,73
% 31,92 zamlı: 10.157,84

  • 5
  • 23
Emekli zam çizelgesi baştan sona değişti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 7.500 TL alana en düşük 9.894 TL maaş! 6 aylık enflasyon ile...

Mevcut maaş: 7.800,00
% 9.49 zamlı: 8.540,22
% 31,92 zamlı: 10.289,76

Mevcut maaş: 7.900,00
% 9.49 zamlı: 8.649,71
% 31,92 zamlı: 10.421,68

Mevcut maaş: 8.000,00
% 9.49 zamlı: 8.759,20
% 31,92 zamlı: 10.553,60