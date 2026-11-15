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AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet ve acil durumlarda karayollarının insansız hava araçları tarafından kullanılabilmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda 9 bin 562 yol kesimi arasından 52 potansiyel nokta belirlendi. Manisa-Balıkesir kara yolunda gerçekleştirilen uygulamada AKINCI ve Bayraktar TB2 iniş ve kalkış yaptı.

AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor 1

Türkiye'de karayollarının afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda İHA ve SİHA'ların iniş, kalkış ve konuşlanması için kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut kara yolu ağında belirlenen 52 potansiyel yol kesiminin bu amaçla değerlendirildiğini açıkladı.

AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor 2

9 BİN 562 YOL KESİMİ ARASINDAN 52 NOKTA BELİRLENDİ

Bakan Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda mevcut kara yolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor 3

Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda karayolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik. Bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik" dedi.

AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor 4

İLK UYGULAMA MANİSA-BALIKESİR KARA YOLUNDA YAPILDI

İlk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa yolunun seçildiğini belirten Bakan Uraloğlu, insansız hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor 5

Uraloğlu, "Çalışmalar kapsamında yol kenarında 3 ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hâle getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık" ifadelerini kullandı.

AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor 6

Çalışmaların trafik güvenliğine uygunluğunun tutanak altına alınarak valilikle paylaşıldığını belirten Uraloğlu, 12 Kasım'da gerçekleştirilen deneme sırasında yolun 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldığını ve ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığını bildirdi.

AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor 7

AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 KARA YOLUNA İNİŞ YAPTI

Bakan Uraloğlu, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş ve kalkış gerçekleştirdiğini bildirdi.

AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor 8

Uraloğlu, uygulamanın önemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Milli insansız hava araçlarımızın karayolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koydu. Mevcut karayolu altyapımızın yalnızca kara ulaşımında değil, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda da kullanılabilmesi büyük önem taşıyor."

AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor 9

ÇOK SAYIDA KURUM İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Uraloğlu, uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor 10

Bakan Uraloğlu, çalışmada emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

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