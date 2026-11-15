AKINCI ve Bayraktar TB2'den test inişi! 52 nokta belirlendi: Karayolları İHA ve SİHA'lara pist oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet ve acil durumlarda karayollarının insansız hava araçları tarafından kullanılabilmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda 9 bin 562 yol kesimi arasından 52 potansiyel nokta belirlendi. Manisa-Balıkesir kara yolunda gerçekleştirilen uygulamada AKINCI ve Bayraktar TB2 iniş ve kalkış yaptı.

Türkiye'de karayollarının afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda İHA ve SİHA'ların iniş, kalkış ve konuşlanması için kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut kara yolu ağında belirlenen 52 potansiyel yol kesiminin bu amaçla değerlendirildiğini açıkladı.

9 BİN 562 YOL KESİMİ ARASINDAN 52 NOKTA BELİRLENDİ Bakan Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda mevcut kara yolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda karayolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik. Bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik" dedi.

İLK UYGULAMA MANİSA-BALIKESİR KARA YOLUNDA YAPILDI İlk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa yolunun seçildiğini belirten Bakan Uraloğlu, insansız hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.