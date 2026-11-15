Milyonlara ocak zammı uyarısı! Emeklilikte hesaplar değişiyor: Eksik primler nasıl tamamlanır?

Emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayamayan vatandaşlar, hizmet borçlanması ve ihya imkanlarını araştırıyor. Ocak ayında asgari ücrette yapılacak artışla birlikte borçlanma ve ihya tutarları da yükselecek. Bu nedenle eksik primlerini tamamlamak isteyenler için başvuru şartları ve ödeme yöntemleri önem kazandı.

Türkiye'de emekli olabilmek için sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen yaş, sigortalılık süresi ve prim günü şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Ancak bazı durumlarda hizmet borçlanması ve ihya yoluyla eksik prim günleri tamamlanabiliyor.

Özellikle doğum ve askerlik borçlanması emeklilik için başvurulan yöntemler arasında yer alırken, mevzuatta farklı durumlara yönelik başka borçlanma imkanları da bulunuyor.