Milyonlara ocak zammı uyarısı! Emeklilikte hesaplar değişiyor: Eksik primler nasıl tamamlanır?
Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni yıl zammı kapıda. Ocak ayında asgari ücretin artmasıyla hizmet borçlanması ve ihya tutarları da yükselecek. Peki, doğum ve askerlik borçlanmasından Bağ-Kur ihyasına kadar hangi yöntemlerle eksik primler tamamlanabiliyor? İşte emeklilikte prim tamamlamanın 15 yolu ve başvuru şartları...
Emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayamayan vatandaşlar, hizmet borçlanması ve ihya imkanlarını araştırıyor. Ocak ayında asgari ücrette yapılacak artışla birlikte borçlanma ve ihya tutarları da yükselecek. Bu nedenle eksik primlerini tamamlamak isteyenler için başvuru şartları ve ödeme yöntemleri önem kazandı.
Türkiye'de emekli olabilmek için sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen yaş, sigortalılık süresi ve prim günü şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Ancak bazı durumlarda hizmet borçlanması ve ihya yoluyla eksik prim günleri tamamlanabiliyor.
Özellikle doğum ve askerlik borçlanması emeklilik için başvurulan yöntemler arasında yer alırken, mevzuatta farklı durumlara yönelik başka borçlanma imkanları da bulunuyor.
OCAK AYINDA BORÇLANMA VE İHYA TUTARLARI ARTACAK
Emeklilik için eksik primlerini tamamlamak isteyen vatandaşların gündeminde yeni yıl zamları bulunuyor.
Ocak 2027'de asgari ücretin yükselmesiyle hizmet borçlanması ve ihyada en düşük ve en yüksek ödeme tutarları da artacak.
Bu nedenle daha düşük tutarlardan prim kazanmak isteyen vatandaşlar, yıl bitmeden başvuru yapabilecekleri yöntemleri araştırıyor.
Peki, kimler hizmet borçlanması yapabiliyor, hangi süreler emekliliğe saydırılabiliyor ve Bağ-Kur ihyasından kimler yararlanabiliyor?
EMEKLİLİKTE EKSİK PRİMİ TAMAMLAMANIN 15 YOLU
5510 sayılı Kanun kapsamında belirli şartları sağlayan sigortalılar, geçmişte prim ödenmemiş bazı süreleri borçlanarak emeklilik hesaplarına dahil edebiliyor.
İşte hizmet borçlanması ve ihya kapsamında öne çıkan 15 yöntem: